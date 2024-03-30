НАТО открыло наступление на извечную зону влияния России 30.03.2024, 16:37

2,684

Кремль заявил о «втором фронте».

Визит на Южный Кавказ генсека НАТО Йенса Столтенберга должен был бы быть обычным событием. Но на фоне послевыборных заявлений российского диктатора Путина о более чем возможной войне с НАТО это путешествие выглядит определенным троллингом. Мол, ты можешь говорить что угодно, а у нас по плану «дружественный визит» на территории, которые ты считаешь зоной собственных интересов. И они будут только масштабироваться.

Заслуживает внимание и тот факт, что предыдущий такой визит был достаточно давно. За это время на Кавказе произошли важные события, за которыми пристально наблюдали в том числе и в НАТО. Ведь Черное море важно с точки зрения стратегии безопасности Альянса.

Столтенберг посетил все более самостоятельный Азербайджан, где поговорил о поставках природного газа, Грузию, где пообещал поддержку на пути вступления в Альянс, и Армению, которую поддержал в стремлении к освобождению от российского влияния.

Визит не является просто эпизодом. Стратегия взаимодействия с тремя государствами была представлена недавно в Брюсселе в отчете блока за 2023 год. В разделе по поводу Южного Кавказа отмечается, что НАТО продолжает активную деятельность по взаимодействию с этими странами «и выражает поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из партнеров».

О том, как НАТО все активнее заходит на исконную территорию российских интересов, говорится в материале OBOZ.UA.

Азербайджан – в НАТО через Турцию

Азербайджан участвует в движении неприсоединения (создано еще во время холодной войны во избежание привлечения к противостоянию блоков). Поэтому ждать какого-то большого прорыва в сторону НАТО в ближайшее время вряд ли стоит. Тем более что Азербайджан сегодня и так хорошо прикрыт «зонтиком дружбы» натовской Турции.

Сегодня Баку в некоторой степени сотрудничает с Североатлантическим альянсом, принимая участие в двусторонней программе НАТО «Партнерство ради мира». Также для Азербайджана есть план действий индивидуального партнерства, в нем оговорены детали военно-технического сотрудничества.

Отметив роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и развитии «теснейших связей с несколькими членами НАТО» (прямой намек на турок), генсек Альянса призвал «продолжать усилия», направленные на мирное разрешение конфликта с Арменией.

Грузия: народ – за, а власть – против

В Грузии ситуация в отношении НАТО развивается гораздо интереснее и активнее. Грузинский народ преимущественно за вступление в блок, а вот нынешняя власть – против.

Страна официально задалась целью вступления в Альянс. В январе 2008 года прошел референдум, на котором более 70% грузин высказались за вступление в организацию. Однако после прихода к власти «Грузинской мечты» это движение значительно замедлилось. Зато произошла активизация отношений с Россией.

Так, Грузия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отказывается вводить санкции против России и помогать Украине оружием. Сегодня агрессор может через грузинскую территорию получать товары двойного назначения. В 2023 году РФ отменила визовый режим для граждан Грузии, а также действовавший с июня 2019 года запрет на воздушные перевозки в Грузию. В МИД Украины заявили, что такое решение – «политическая компенсация» за отказ Грузии ввести новые санкции против РФ.

В Грузии Столтенберг встретился с прозападным президентом страны Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который, наоборот, известен антизападной риторикой. Ранее он обвинял Украину в попытке развязать войну на грузинской территории, а до этого говорил, что страны ЕС и США пытаются втянуть грузин в российско-украинскую войну.

В отчете НАТО за 2023 год говорится, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО и претендентом на членство в блоке. Но на данном этапе, согласно документу, в отношении Грузии может идти речь только о помощи в укреплении обороноспособности страны.

Армения – подальше от РФ

После многих лет «братской помощи» армяне признали – зависимость от России была стратегической ошибкой. Именно поэтому нынешняя Армения ввиду резкого ухудшения ее отношений с Россией явно интересует НАТО. Премьер страны Никол Пашинян также дает понять, что Ереван заинтересован в углублении сотрудничества с Альянсом.

Наиболее интересным моментом является то, что Армения принимает участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где господствует и решает все Россия. Окончательно армянскому обществу стало понятно, что Россия им явно не союзник, после событий 2023 года, когда военная операция Азербайджана 19-20 сентября привела к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики при полном бездействии российских миротворцев, на которых Армения возлагала надежды. После этого Пашинян заявил, что Ереван замораживает свое членство в ОДКБ и может выйти из организации.

На этом фоне начались дискуссии о необходимости выведения российских пограничников из столичного аэропорта. Также власти Армении заявляют, что не видят никаких преимуществ в присутствии военных баз РФ на территории страны, ведь миротворческая миссия провалилась. Намекая, что россиянам пора «брать свои шинели и идти домой».

Сейчас Ереван рассматривает возможность внедрения стандартов НАТО в собственное военное образование. Кроме того, обсуждается участие армянских военнослужащих в учениях Альянса, взаимодействие по линии разведки, а также модернизация армянской системы ПВО путем внедрения техники и программ стран НАТО.

Индивидуальная программа сотрудничества Армении с Альянсом вместе с недавней резолюцией Европарламента, призвавшего власти ЕС начать работу по предоставлению стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе, явно не нравятся Путину.

Россия снова говорит о втором фронте

В Кремле ожидаемо устроили истерику. Последовали заявления о попытках Североатлантического альянса закрепиться на Кавказе уже сегодня и угрозы нестабильности в регионе.

«Есть задача-максимум, а именно – открыть в Закавказье «второй фронт» против нашей страны и вообще «поджечь» заново регион», – заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

При этом ранее в российском МИДе уже анонсировали «второй фронт» против России на Кавказе. Его планируют открыть в США.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», – отмечал в декабре 2023 года заместитель министра иностранных дел Галузин.

Кавказ вызывает большой интерес у НАТО

«Почему сегодня именно Кавказ привлекает внимание? Потому что Грузия является партнером НАТО с расширенными возможностями. В Армении происходят изменения, откровенно раздражающие Москву и свидетельствующие о том, что страна может сделать решительный шаг навстречу Западу. Еще одна причина – закончившаяся война в Карабахе, но мирное соглашение пока не подписано. Все эти факторы вызывают интерес со стороны НАТО» – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший Миссию Украины при НАТО, заместитель министра иностранных дел Украины и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

«В нынешних условиях этот визит важен для развития партнерства и подчеркивает, что для НАТО регион Черного моря остается в поле зрения.

Грузия не просто так является партнером НАТО с особыми возможностями. Страна активно участвовала в операции в Афганистане, и численность грузинского контингента была очень заметной. С другой стороны, территория Грузии частично остается оккупированной. И с этой точки зрения Грузия также является объектом внимания со стороны НАТО. Тем более в конце прошлого года появилось сообщение о том, что россияне собираются модернизировать порт в Абхазии, то есть на оккупированной россиянами грузинской территории.

В то же время Грузия не продолжает пока строительство своего глубоководного порта Анаклия, который также важен с точки зрения стратегии безопасности Черноморского региона.

Армения сделала несколько важных шагов от Москвы и в направлении Запада. Один из них – заявление о возможном выходе из ОДКБ, уменьшении российского военного присутствия и углублении сотрудничества с ЕС. Поэтому это тоже интересует НАТО.

Визит в Азербайджан важен с точки зрения войны в Нагорном Карабахе, нуждающейся в нормализации путем подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией. Но дело пока не двигается. Кроме того, Азербайджан развивает мощное экономическое сотрудничество с соседней и братской для них Турцией, являющейся членом НАТО. Следовательно, здесь также присутствует большой интерес», – отметил Игорь Долгов.