Как красиво, но экологично покрасить яйца к Пасхе 30.03.2024, 16:49

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Только натуральные ингредиенты.

Крашенки — яйца, окрашенные в один цвет, без узоров или росписи. Сегодня можно найти множество химических красителей ярких оттенков для яиц, но самые красивые, полезные и даже вкусные именно те крашенки, которые окрашены с помощью природных красителей, пишет «Зеленый портал».

В этом случае можно быть уверенным, что ничего опасного вместе с цветным яйцом не съедим мы сами или дети. Природные красители для яиц не могут дать такого яркого оттенка, как химические, но они абсолютно безвредны и способны окрасить яйца в очень нежные и красивые цвета.

Как окрасить яйца натуральными красителями

Натуральные безопасные красители — это фрукты и овощи, травы и листья, обладающие пигментом, который может окрасить пасхальные яйца.

Сторонники естественного окрашивания используют для этих целей: луковую шелуху, свеклу, красную капусту, шпинат, красный перец, куркуму, сафлор, отвар шиповника, зеленый чай, кофе, ягоды черники.

Красить можно и в процессе варки, добавляя красящие ингредиенты в воду (вода должна полностью покрывать яйца), а можно и покрасить уже вареные яйца, тогда сначала нужно сделать красящий раствор (прокипятить с водой красящие овощи, фрукты или специю), а после — покрасить в нем яйцо (минимальное время окраски 30 минут, но можно продержать и всю ночь).

Еще один момент — покупные пластиковые термонаклейки на яйца. Выглядят такие наклейки очень ярко и празднично, но такой способ украшения яиц очень сомнителен. Жизнь такой наклейки очень недолговечна — разбивая яйцо, наклейка сразу же попадает в отходы. Выбросить наклейку с изображением святых рука не поднимется, поэтому многие термонаклейки сжигают. А пластик сжигать категорически нельзя.

Поэтому лучший способ украсить яйца к Пасхе — вспомнить традиционные методы окрашивания и украшения, каких очень много. Ниже мы предлагаем несколько вариантов.

Желтый цвет

Желтый цвет яиц получается в том случае, если отварить их в воде с добавлением луковой шелухи, моркови, семян тмина или ромашки.

Более интенсивный цвет получается на желтых или коричневых яйцах. Ромашка дает нежный желтый цвет, ее можно отварить и процедить или варить яйца вместе с пакетиками ромашки аптечной.

Пример 1: Куркуму варить 15 минут в воде и погрузить яйца.

Пример 2: Для приготовления красителя нужно взять 1 литр воды, по 3 столовые ложки порошка куркумы и тертой красной моркови, варить 30 минут.

Оранжевый цвет

Оранжевый цвет яиц — сок апельсиновой цедры, сок мандариновой цедры, паприка, сок красной моркови.

Пример 1: 4 ст. ложек паприки нужно варить 30 минут в кастрюле со стаканом воды, после этого поместить в отвар яйца.

Пример 2: Замочить сваренные горячие яйца в морковном соке с добавлением куркумы (пропорции произвольные и зависят от того, какой оттенок вам больше нравится).

Коричневый цвет

Коричневый — березовые листья, черный чай, кофе. Необходимо заварить крепкий кофе или чай и отварить в нем яйца.

Красно-кирпичный — луковая кожура.

Пример: На 3 литра воды нужно взять 4 стакана луковой шелухи и кипятить в течении часа. Чем больше луковой шелухи, тем насыщеннее получится краситель. Закладываем яйца и отвариваем в полученном красителе.

Для получения лилового оттенка нужно сделать все то же самое с кожурой красного лука.

Красный цвет

Красный, красновато-малиновый — отвар коры вишни или веток вишни.

Пример: Отварить кору или веточки вишни, дать настояться несколько часов (лучше проварить и оставить на ночь), обязательно процедить, варить в этом настое яйца. Если отвар коры вишни сделать слабым, соответственно, яйца окрасятся в розовый оттенок.

Розовый цвет

Розовые и сиреневые оттенки — черника, брусника, клюква (замороженные или в виде сока), малина, смородина, вишня, краснокочанноя капуста. В соке можно замочить уже вареные яйца.

Зеленый цвет

Зеленый — сушеный шпинат, петрушка, крапива, плющ, отвар черники.

Пример 1: На 2-3 яйца и 0,5 литра воды возьмите примерно пригоршню сушеной мать-и-мачехи, папоротника-орляка или морковной ботвы.

Пример 2: Отварить яйца в настое сушеной крапивы (на литр воды 3 ст л измельченной крапивы).

Пример 3: Для получения зеленого оттенка яиц можно использовать свежий отвер черники. На 1 л отвара черники — 2-3 полные чайные ложки порошка куркумы. Куркуму, во избежание появления комков, предварительно растереть с водой в небольшой посуде и только потом поместить в отвар черники.

Пример 4: Шпинат разрубаем мелко (замороженный тоже годится), заливаем водой, чтобы покрыла. Варим 30 минут и даем остыть.

Синий цвет

Голубой, фиолетовый — черника, брусника или голубика (ягода должна быть замороженной с прошлого года), ягоды бузины, листья краснокочанной капусты — отвар будет красным, но яйца окрасятся в синий цвет.

Пример: На 0,5 литра воды взять 2 небольших головки краснокочанной капусты и 6 ст л 9% уксуса. Капусту мелко порезать, залить горячей водой, добавить уксус. В этот состав погрузить сваренные яйца и оставить на пару часов. Для получения более глубокого цвета яйца лучше оставить на ночь.

Простые советы, благодаря которым цвет скорлупы будет равномерным и более насыщенным

После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, яйца нельзя тереть полотенцем с усилием. Их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.

Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть холодными (из холодильника), их следует несколько часов подержать при комнатной температуре и перед окраской вымыть в теплой воде.

Лучше отваривать яйца в толстостенном сотейнике — это убережет яйца от растрескивания. Яйца следует медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении.

После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.

Если после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, то окрас скорлупы будет более ярким.