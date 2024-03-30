Хроника внезапной катастрофы 1 Владимир Халип

30.03.2024, 17:08

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Владимир Халип

И тут началось что-то странное и своеобразное.

Время такое – все прилетает внезапно. Иногда невозможно понять, как могло такое случиться, если вообще никто ни в чем не виноват. Происшествие есть. Пострадавших никуда не упрятать. А никого, кто к происшествию причастен, ни в чем даже упрекнуть невозможно. Все сожалеют. Выражают искреннее сочувствие. Обещают помочь. Но признать свою вину не намерен никто. Да и зачем? Все же случилось как-то так, само собой. Из ничего.

Был серый мартовский денек. Шторм ушел далеко за горизонт. Ленивая зыбь неохотно покачивала на траверзе порта Пионерский малый рыболовный траулер «Капитан Лобанов». Команда из семи моряков свое дело знала. И хороший улов в то утро в Калининградском заливе был вполне возможен. Оставалось разве только… Но вот именно в это мгновение что-то в окружающем пространстве вдруг взвыло, присвистнуло ухарски и шарахнуло с таким оглушительным треском, будто само небо рухнуло внезапно. Разворотило борт судна. Капитанскую рубку будто смахнуло с палубы. Вместо нее в черном дыму торчал только корявый остаток надстройки.

Погиб капитан. И еще двое из команды. Остальных, с ранениями разной тяжести, подоспевшие спасатели доставили в ближайшую больницу. А там, после оказания им первой помощи, их посетили строгие сотрудники неразговорчивого ведомства. Они допросили каждого и предупредили, что ни о каких подробностях происшедшего не стоит рассказывать никому и никогда.

И вот тут началось что-то странное и своеобразное. Обычно, когда случается какое-то происшествие с гибелью людей, власти возбуждают уголовное дело. Дают информацию в прессу. А тут с этим почему-то никто не торопился. Но ведь времена уже не те. И гаджеты пока никто не запретил. Естественно, стали распространяться всевозможные слухи.

Версия о марсианах, попытавшихся нарушить мирный быт анклава, была отвергнута решительно. Не тот почерк. Происки темных сил тоже не канают. Остается разве только традиционная версия советской прессы – «эхо минувшей войны». Вполне правдоподобно. Рыбаки запросто могли зацепить сетью что-то ржавое на дне.

Но власти это все решительно отвергли. И первое сообщение, просочившееся в информационное пространство при содействии пресс-службы губернатора, выглядело более чем странно. Местные чиновники проталкивали идею о каком-то пожаре, по неведомым причинам вспыхнувшем на траулере. Команда пыталась будто бы все это погасить. Но в итоге погиб капитан. И двое пропали без вести. И вот тогда, получив сигнал бедствия, на помощь поспешили спасатели. Но все уже под личным контролем губернатора. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Эта информация появилась в то время, когда бойцы невидимого фронта уже получили точную картину происшедшего. Из первых рук. В больнице, где врачи оказывали первую помощь пострадавшим. С местной властью информацией они не поделились? И в итоге пришлось сочинять какую-то историю с пожаром, возникшим ниоткуда?

Всю минувшую осень и зиму шли попеременно всевозможные учения Балтийского флота. Корабельные группы отрабатывали всевозможные задачи. Надо же всем вокруг и особенно тем, кто в тылу, показать уровень мастерства. И к началу вдохновляющего пятого срока надо было вызвать бурный всплеск народного энтузиазма. Кто же еще может поднять настроение народа, если не моряки-балтийцы, громящие артиллерийским и ракетным огнем условного противника. Министерство обороны направляло на телеэкраны потоки вдохновенной информации. Воинское мастерство зашкаливало. А где-то, как обычно, что-то прилетело не туда. Бывает.

Когда в стране уже так откровенно обозначились контуры старой петербургской подворотни, обычные жители больших городов и малых деревень начинают создавать себе всевозможные иллюзии и даже застенчивые сказки про белого бычка. Так было всегда. Это когда еще возникли всем известные строки – «вот приедет барин, он тогда рассудит». А в новую эпоху родился еще более оптимистичный слоган: «Ждите, вам ответят!» Вот и ждут. Терпеливо. Безропотно. Пятый срок уже отчалил от причала и на всех парусах выходит на простор. И все справедливо, и некуда деваться – надо еще немного подождать.

А спасатели уже взяли подбитый траулер на буксир и отвели вроде бы в калининградский порт. Вполне возможно, что судоремонтники как-то его подлатают, что-то там заменят, наведут марафет, проявят чудеса изобретательности. И когда-нибудь спасенное судно снова выйдет в открытое море. Говорят, оно когда-то уже тонуло. В те времена в рабочее состояние его вернули все те же ремонтники. Модернизировали, реконструировали до неузнаваемости. И будто бы дали ему тогда новое имя. Чтобы лихая беда не шла за ним по следу. А не может ли случится ли нечто подобное и на этот раз? Нет, не может.

Есть хорошее название для судна, пережившего столько происшествий и невзгод. Оно удивительным образом отражает и нынешнее время, и будущее страны, так своеобразно и неукротимо встающей с колен. Новое название, если всерьез задумают замену, было бы на редкость актуально. В нем отразились четко все особенности этого странного и до крайности запутанного времени.

«Пятый срок».

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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