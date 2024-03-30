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Белорусам рассказали, как заправляться «в два раза» дешевле

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  • 30.03.2024, 17:26
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Белорусам рассказали, как заправляться «в два раза» дешевле

В чем нюанс?

В официальном ТГ-канале государственной компании «Белоруснефть» призвали белорусских водителей отказаться от бензина, выбрав взамен «безопасность, надежность, экономию и экологичность».

Таким образом, в «Белоруснефти» решили убедить белорусов ставить газовое оборудование на свои автомобили, воспользовавшись аукционным предложением.

«Цена газа за 1 литр 1,23 BYN, а при участии в акциях 123 BYN -10% -5 копеек с литра = 1,057», — рассказали в «Белоруснефти», заявив, что это в два раза дешевле, чем бензин.

В компании настаивают, что на газ можно перевести «любой бензиновый автомобиль», сохранив возможность ездить и на обычном топливе.

«Перевод на газ займет не более 1 дня, затраты составят 1-1,5 тыс. рублей, а стоимость владения авто на газу может стать в итоге сравнима с электрокарами», — заявили в «Белоруснефти».

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