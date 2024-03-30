Как выглядят самые необычные пасхальные традиции католиков 30.03.2024, 17:58

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ФОто: ХОЧУ.ua

Каждый народ отмечает праздник по-своему.

31 марта католики будут отмечать Пасху. Из поколения в поколение переходят традиции и обычаи относительно ее празднования. В то же время каждый народ отмечает Пасху по-своему.

«24 канал» подготовил подборку Пасхальных традиций и обрядов, которые существуют в разных странах мира.

Польша

В Польше празднуют Пасху в течение двух дней – воскресенья и понедельника.

В воскресенье утром люди идут на литургическую службу в костел, а уже позже празднуют за столом. Трапезу начинают с молитвы, а завтрак состоит из освященных куличей, яиц, мяса и колбасы. Интересно, что, по традиции, на Пасху должны собраться все поколения одной семьи вместе.

Празднование понедельника славится поливанием друг друга водой, за это его и называют «мокрым». Пакеты с водой падают из окон на головы прохожих, летают вагонами метро, обливая пассажиров, однако никто не возмущается, всем это нравится.

Плохой приметой считается остаться сухим в «мокрый» понедельник. К тому же поляки считают, что вода принесет здоровье и удачу в этот день.

Финляндия

Финны предпочитают празднование Пасхи на природе вместе с семьей. Более того, это все происходит в течение четырех дней – с пятницы по понедельник.

Подготовка к Пасхе начинается еще с вечера Чистого четверга. Рабочий день заканчивается раньше, чтобы успеть приготовить куличи, покрасить яйца и купить все к угощению.

В то же время, в городе Хельсинки, во время Страстной пятницы финны обычно уже разъезжаются, к тому же в этот день не работают магазины, банки и другие учреждения.

Франция

С Чистого четверга по Страстную субботу колокола будут молчать для того, чтобы люди почтили смерть Иисуса Христа. Уже в воскресенье, в знак радости по воскресению Христа, колокол будет раздаваться по улицам. Французы начинают обниматься и целоваться, когда слышат долгожданный звук колоколов.

К тому же верующие готовят шоколадные яйца и прячут их от детей. Позже дети играют в игру с подбрасыванием яиц в воздух: проигрывает тот, чье яйцо первым упадет на пол.

Румыния

С четверга мужчины прекращают свои хозяйственные работы, а женщины начинают готовить ритуальные блюда – куличи и выпеченный калач «Cozonac».

К тому же в этот день занимаются покраской яиц и росписью писанок. Традиционным блюдом является жареный пасхальный ягненок, более того, всю еду готовят в печи.

Италия

Традиционным блюдом является «Пасхальный голубь» – шпинатно-яичный пирог, который похож на церковный купол.

В Страстную пятницу происходит процессия, где люди, одетые в черное, молча идут по темным улицам, освещая себе дорогу свечами.

У католиков главным блюдом издавна является баранина. И сегодня в Италии, даже в самой маленькой деревне, на Пасху ее едят.

Швейцария

Интересно, что раньше в Страстную пятницу можно было выходить только босиком на улицу. Более того, в некоторых кантонах до сих пор есть традиция во время праздников ловить отражение солнечных лучей в воде.

В то же время в столице все жители встречают Пасхальное воскресенье на месте элеватора в старой части города. Там организуются настоящие бои писанками, где победителем становится человек с не разбитым яйцом.

Пасха в разных странах мира / Фото из открытых источников

Ирландия

В Страстную пятницу верующие обычно не едят до полудня. В субботу зажигаются сотни просвещенных свечей. А в Пасхальное воскресенье на столе можно увидеть суп из зеленого лука и ягненка. В то же время на улицах проходят танцевальные соревнования, победитель которых получает праздничный пирог.

Интересной традицией некоторых городов Ирландии являются символические похороны сельди. Рыбу кладут в могилу из-за окончания строгого поста, где сельдь была основным блюдом.

Испания

В воскресенье происходит самое известное Пасхальное шествие в Севилье. Перед церковью Пальма-де-Майорка люди разыгрывают Страсти Христовы.

В то же время в Вержесе происходит популярный танец скелетов, где мужчины переодеваются в жуткие костюмы и пугают прохожих.