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Ученых шокировала находка на 11-километровой глубине в океане

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  • 30.03.2024, 20:26
  • 7,186
Ученых шокировала находка на 11-километровой глубине в океане

Что они обнаружили?

Исследователи проанализировали базу данных фотографий и видеозаписей с Мариинской впадины, собранных за последние 30 лет, и были поражены тем, что находится на ее дне.

Марианская впадина — океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Его глубина достигает 10 975 метров. Но даже в отдаленной части Тихого океана воронка уже загрязнена мусором, оставленным человечеством, — одноразовыми пластиковыми упаковками. Это стало очевидным, когда подводные аппараты опустились на дно, чтобы исследовать его.

Недавнее исследование показало, что самый глубокий мусор, опустившийся на дно океана, — это пластиковый пакет. Это выяснилось благодаря проверке базы данных фотографий и видеозаписей так называемого глубоководного мусора.

Из всего классифицированного мусора, занесенного в базу данных, наиболее распространенным является пластик, причем наибольшее количество пластикового мусора приходится на пластиковые пакеты.

Другой мусор состоял из таких материалов, как резина, металл, ткани и стекло. По данным The National Geographic, 89% пластиковых отходов, найденных в самых глубоких местах планеты, являются одноразовыми, такими как бутылки и посуда.

И хотя Марианская впадина может показаться темной, холодной бездной, непригодной для жизни, на самом деле она является домом для огромного количества существ, которых ученые только начинают изучать. Например, в 2016 году корабль NOAA Okeanos Explorer исследовал глубины этого региона и обнаружил множество форм жизни — кораллы, медузы, осьминоги.

Кроме того, одно из исследований показало, что 17% случаев обнаружения пластика, зарегистрированных в базе данных, сопровождались определенным взаимодействием с морскими обитателями, например, запутыванием в мусоре.

Еще один случай замусоривания был зафиксирован в 2022 году во время экспедиции в глубины Чесапикского моря, пишет IFLScience. На глубине 10 900 метров на дне океана во время экспедиции была найдена пивная бутылка, сообщила океанограф доктор Доун Райт в журнале Plaster X.

«Она проделала путь почти в 11 км в самые темные глубины Тихого океана, и ее этикетка все еще цела», — сказала доктор Райт в интервью LA Times.

«Это символ того, как глубоко и необратимо человек влияет на мир природы», — добавила она.

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