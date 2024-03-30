Почему белорусов наказывают за забытые дома права, если этой статьи уже нет? 3 30.03.2024, 20:47

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В ГАИ нашли лазейку.

Инспекторы ДПС могут по-прежнему наказывать или выдавать предупреждения белорусам, которые забыли дома права, хотя эту статью исключили из нового КоАП. Почему так может происходить, объяснили сотрудники ГАИ в районной госгазете «Чечерский вестник». Там также рассказали, что делать со штрафами, если вы продали машину, но получаете «письма счастья» вместо ее нового владельца.

В редакции госгазеты прошла прямая линия начальника местного отделения ГАИ Александра Монахова. Один из дозвонившихся жителей района пожаловался на ситуацию, которая с ним недавно произошла. Мужчина рассказал, что его машину остановил инспектор и попросил документы. Сельчанин водительское удостоверение забыл дома — за это ему выписали предупреждение. Водитель возмутился: «Много раз слышал, что документ иметь при себе необязательно, потому что у сотрудников есть доступ к электронной базе данных».

Монахов подтвердил, что в редакции КоАП, который вступил в силу в 2021 году, и правда отменена специальная норма, по которой водителей могли наказать, если у них при себе нет необходимых документов, предусмотренных ПДД. А дальше поделился лазейкой для «гаишников», которой они, судя по всему и пользуются, чтобы наказывать забывчивых водителей.

— Однако в новой редакции есть и другая статья, которая гласит: «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных ПДД, кроме нарушений, предусмотренных другими статьями». Ее формулировка столь широка, что под нее может подойти любой пункт Правил. В том числе и 12.1.1, который никто не отменял, — объяснил начальник ГАИ. — И в нем четко прописано, что водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Еще один местный житель пожаловался, что продал машину и снял ее с учета в ГАИ. Но продолжает получать штрафы, потому что новый собственник не спешит заменить транзитные номера на постоянные. В ГАИ объяснили, что заставить нового владельца поставить авто на регистрационный учет невозможно, но предложили решение. Если прежнему хозяину приходит чужое «письмо счастья», он может оспорить его и переложить ответственность по административному взысканию на нынешнего. Для этого нужно прийти в отделение ГАИ по месту жительства и написать заявление, приложив к нему договор купли-продажи или счет-справку, которая подтвердит передачу машины.