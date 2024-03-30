Лукашенко засуетился из-за военного городка под Гомелем 3 30.03.2024, 21:00

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Финансирование строительства резко увеличили.

Указом Лукашенко увеличено финансирование строительства военного городка под Гомелем. О выделении финансирования стало известно из Государственной инвестиционной программы на 2024–2026 годы. Программа была подписана Лукашенко 29 марта 2024 года, пишет «Флагшток».

Первоначально о строительстве военного городка и полигона в Гомельской области стало известно из программы 2023 года. В этом году объемы бюджетного финансирование были пересмотрены.

Если по Государственной инвестиционной программе в 2023–2025 годах предполагалось выделить 50,5 млн, то предполагаемый объем финансирования на 2024–2026 годы резко возрос до 390,59 млн рублей (около 120,2 млн USD). По старой программе на военный городок в текущем 2024 году предполагалось потратить 20 млн рублей, в этом году на его строительство предусмотрено уже 42,38 млн рублей.

Строительство военного полигона в Гомельской области в соответствии с программой оказалось сдвинутым на год. Общий объем финансирования полигона изменился с 30,5 млн рублей до 31,79. Если в 2023 году предполагалось потратить 10 млн рублей, то по обновленной программе лишь 1,79 млн. Вероятно, эти деньги предусмотрены на проектно-изыскательские работы. Месторасположения полигона остаётся неизвестным.

Известно, что строительство военного городка ведется в Гомельском районе на территории заброшенных детских лагерей в районе деревень Прибор и Новая Буда. Весной 2023 года райисполком прекратил выдачу участков для строительства в этих местах. С осени 2023 года там стали проводить тренировки милицейское спецподразделения «Буран». По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», военный городок строиться для созданного в 2022 году Южного оперативного командования.