Белорусский холодник попал в топ лучших холодных супов мира 2 30.03.2024, 21:58

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Обогнав «конкурента» из России.

В конце марта гастрономический интернет-портал Taste Atlas презентовал рейтинг лучших холодных супов всего мира. В топ-20 попал и белорусский холодник.

Большая часть супов европейские, причем пять – испанские. В списке есть четыре варианта холодных супов со свеклой (литовский, латвийский, польский и белорусский).

Первое место у литовского Šaltibarščiai (дословно: холодный борщ), который набрал 4,3 балла из 5. Отмечается, что суп готовится из простых ингредиентов, его приготовление не требует много времени.

На втором месте испанская Porra Antequeranna (4,3 балла, окрестности андалусийской Малаги), напоминающая гаспачо и сальморехо. Делается из томатов, сладкого перца, чеснока, оливкового масла и хлеба.

На третьем месте собственно Salmorejo (4,1 балла, Кордова, Испания), но он считается самым популярным. Этот суп более густой и кремообразный, чем гаспачо. Добавляют мясную нарезку и яйца.

На четвертом месте болгарский Tarator (4,1 балла): холодный суп с несладким жирным йогуртом, огурцами, чесноком, крапивой и орехами.

На пятом месте французский Vishyssoise (4,1) — кремовый холодный суп из порея, картофеля, бульона и сливок.