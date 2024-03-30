Фенологическая весна в Беларуси наступит раньше срока 30.03.2024, 22:35

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Синоптики поделились прогнозом на первую неделю апреля.

Смена весенних месяцев будет в нашей стране аномально теплой. Однако в первую неделю апреля атлантические циклоны лишат погоду стабильности — придет непродолжительное похолодание в сопровождении дождей. При этом средняя температура все равно будет на 4-6°С выше нормы. Но к выходным теплый воздух вновь проберется в Беларусь. При таком сценарии раньше срока наступит фенологическая весна, когда среднесуточная температура воздуха выше +5°С. Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели атмосферные фронты и влажные воздушные массы, которые придут в Беларусь с запада Европы, принесут с собой увеличение облачности. В понедельник местами, во вторник ночью по западу, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 90%. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью +7...13°С. Днем в понедельник +18...21°С. Во вторник похолодает — столбики термометров опустятся до +11...15°С.

Холодная погода сохранится и в середине недели. В большинстве районов пройдут дожди. Влажность до 70%. Ветер южных направлений, слабый. Ночью в среду от +2°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку, днем +9...12°С.

В начале второй половины недели погодные условия начнут определять очередные атмосферные фронты с запада Европы. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможны небольшие осадки. В утренние часы слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью — -2...+2°С. Днем в четверг ожидается +11...15°С, в пятницу — +5...8°С.

В первые выходные апреля ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, видимость до 500 метров. Ветер южный, умеренный. Влажность до 70%. Ночью +1...7°С, в середине дня в субботу — от +2°С в Витебске до +20°С в Бресте, в воскресенье — от +9°С по северу до +21°С по югу.