Как быстро уснуть: хватит всего одной минуты 30.03.2024, 22:47

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Пошаговое руководство.

В сети представили пошаговое руководство, как заснуть за 60 секунд, используя эффективный метод.

Изначально начните с сознательного расслабления всех мышц лица, включая челюсть и рот.

Потом снимите напряжение в плечах, сознательно опустив их вниз. Пусть ваши руки естественным образом лежат по бокам.

Сделайте медленный глубокий вдох, затем полностью выдохните, позволяя груди полностью расслабиться. Переключите внимание на ноги, бедра и икры и сознательно снимите напряжение в этих областях.

После этого представьте перед своим мысленным взором спокойную сцену. Это может быть тихий пляж, безмятежный лес или любой другой образ, который приносит вам комфорт и расслабление.

Также в течение 10 секунд тихо повторяйте себе успокаивающую фразу, например «не думай» или «расслабься и отпусти». Это помогает успокоить разум и предотвратить появление мыслей, которые могут не дать вам заснуть.

Следуя этим шагам и практикуя методы релаксации, вы сможете научить свое тело и разум засыпать быстрее и легче.