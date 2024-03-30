Как быстро уснуть: хватит всего одной минуты
- 30.03.2024, 22:47
- 2,298
Пошаговое руководство.
В сети представили пошаговое руководство, как заснуть за 60 секунд, используя эффективный метод.
Изначально начните с сознательного расслабления всех мышц лица, включая челюсть и рот.
Потом снимите напряжение в плечах, сознательно опустив их вниз. Пусть ваши руки естественным образом лежат по бокам.
Сделайте медленный глубокий вдох, затем полностью выдохните, позволяя груди полностью расслабиться. Переключите внимание на ноги, бедра и икры и сознательно снимите напряжение в этих областях.
После этого представьте перед своим мысленным взором спокойную сцену. Это может быть тихий пляж, безмятежный лес или любой другой образ, который приносит вам комфорт и расслабление.
Также в течение 10 секунд тихо повторяйте себе успокаивающую фразу, например «не думай» или «расслабься и отпусти». Это помогает успокоить разум и предотвратить появление мыслей, которые могут не дать вам заснуть.
Следуя этим шагам и практикуя методы релаксации, вы сможете научить свое тело и разум засыпать быстрее и легче.