В архикафедральном костеле в Минске началась пасхальная Вигилия 30.03.2024, 23:00

Католические верующие готовятся отмечать главный христианский праздник.

Католики — вторая по численности религиозная конфессия в нашей стране — готовятся отмечать одну из самых важных христианских дат — Пасху.

Сегодня с самого утра верующие несут пасхальные корзинки — освещают писанки, куличи, пасхи. В архикафедральном костеле Пресвятой девы Марии началась пасхальная Вигилия, сообщает zerkalo.io.

Пасха посвящена воскресению Иисуса Христа на третий день после распятия на кресте за грехи всего человечества. Католики, протестанты и православные отмечают этот праздник в разные дни. Те христианские конфессии, которые используют григорианский календарь, празднуют Пасху 31 марта.

Считается, что этот праздник знаменует собой победу жизни над смертью, грехами человечества, а также и дает надежду на вечную жизнь. В пасхальную ночь священники проводят праздничные богослужения, а после утренней службы освящают пасхальную еду верующих — яйца, куличи, творожные пасхи и другие блюда. Из храмов прихожане смогут принести домой в лампадах Святой огонь.

Главная служба в Минске, по традиции, проходит в архикафедральном костеле Пресвятой девы Марии. В 21.45 тут началась пасхальная Вигилия (месса), которую возглавил глава Римско-католической церкви в Беларуси — архиепископ Иосиф Станевский. Смотреть прямую трансляцию службы можно на YouTube, а также по ТВ.

Расписание богослужений в соборе:

31 марта (Пасха) — 7.00, 10.00 (для детей), 13.00, 15.15 (для прихожан Красного костела), 18.30, 20.00 (для прихожан Красного костела)

1 апреля (Пасхальный понедельник) — 7.00, 8.00 (на польском языке), 12.00, 15.15 (для прихожан Красного костела), 18.30

В праздник к верующим с поздравлениями в видеообращениях обратились иерархи Католического костела в Беларуси.

В нынешнем году разница между католической и православной Пасхой — месяц. Православные христиане будут отмечать праздник 5 мая.