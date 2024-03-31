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Топ-15 белорусских городов, которые вымирают быстрее всего

  • 31.03.2024, 2:30
Топ-15 белорусских городов, которые вымирают быстрее всего

Лидер рейтинга сильно удивит.

«Наша Ніва» сравнила численность населения в городах Беларуси по состоянию на начало 2023 и 2024 года.

Журналисты считали в абсолютных цифрах, а не в процентном отношении, поэтому на верхних позициях крупные города. И в лидерах столица.

В Минске численность населения уменьшилась на 2609 человек, но для столицы это всего 0,13% населения.

Далее идут крупные промышленные центры — Бобруйск и Орша.

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