Топ-15 белорусских городов, которые вымирают быстрее всего 31.03.2024, 2:30

Лидер рейтинга сильно удивит.

«Наша Ніва» сравнила численность населения в городах Беларуси по состоянию на начало 2023 и 2024 года.

Журналисты считали в абсолютных цифрах, а не в процентном отношении, поэтому на верхних позициях крупные города. И в лидерах столица.

В Минске численность населения уменьшилась на 2609 человек, но для столицы это всего 0,13% населения.

Далее идут крупные промышленные центры — Бобруйск и Орша.