Белорусские банки вводят изменения 2 31.03.2024, 8:43

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Уже в апреле.

В апреле белорусские банки планируют внести в свои сборники тарифов изменения, которые касаются размера абонплаты по дебетовым и зарплатным картам и комиссий за различные операции, пишет myfin.by.

Паритетбанк

С 1 апреля в сборник тарифов банка вносятся изменения, касающиеся условий банковского обслуживания по пакету услуг «Семейный круг», в соответствии с которыми при оценке выполнения условий «Гибкого тарифа» не будут учитываться безналичные расходные операции (по оплате товаров (работ, услуг), денежные переводы), которым присвоены MCC-коды: 4900, 6012, 6536, 6537, 6538, а также безналичные расходные операции, совершаемые в мобильном банке и интернет-банкинге «iParitet».

Также абонплата за обслуживание основных карточек БЕЛКАРТ-Премиум Instant и Visa Gold Instant будет установлена в размере 9,9 рубля в месяц.

Кроме того, с апреля условия банковского обслуживания по продуктам Дебетовая и Зарплатная карточки с money-back (#КОМБОкарта) тоже меняются.

В частности, до 2,99 рубля вырос размер ежемесячной платы за обслуживание физической карты БЕЛКАРТ с одновременным введением критериев бесплатности. При ежемесячных транзакциях по карточкам БЕЛКАРТ – не менее 400 рублей в месяц, по Mastercard – не менее 800 рублей в месяц ежемесячная плата за обслуживание физической карты не взимается.

Сократится размер ежемесячной платы за обслуживание виртуальной карты Mastercard – он составит 3,99 рубля. Также до 500 рублей в месяц будут снижены лимиты на снятие наличных в банкоматах банков-партнеров, а комиссия за снятие наличных поднимется до 4%.

Вносятся и изменения в условия продукта «КОМБОкарта» в части введения акционных ежеквартальных категорий с начислением повышенного money-back в размере до 3%, процент начисления на остаток по счету снижается до 0,01% годовых, а также вводятся ограничения на минимальную сумму выплаты манибэка в размере 5 рублей.

Статусбанк

С 1 апреля вступает в силу новая редакция сборника тарифов банка – сам документ можно найти здесь.

Сбер Банк

С приходом апреля ежемесячная плата за обслуживание карточки «КартаFUN» устанавливается в размере 3,99 белорусского рубля. Комиссия не взимается при отсутствии операций по карте, а также при достижении уровня безналичного оборота не менее 500 рублей в месяц по банковским платежным карточкам к основному счету.

Также с 1 апреля вырастут лимиты по сумме в системе «СберБанк Онлайн» (мобильная и web-версии) при переводах с карты банка на карту иного банк Беларуси или банка-нерезидента (при этом недельный лимит отменяется):

лимит одной операции – с 2,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей;

суточный лимит перевода – с 2,5 тыс. 10 тыс. рублей;

месячный лимит р2р-перевода – с 12 тыс. до 35 тыс. рублей.

Помимо этого, меняется размер процентов по текущим счетам, в том числе с использованием карточки, физических лиц в долларах США, евро и российских рублях.

Будут скорректированы тарифы банка за обслуживание дебетовых банковских платежных карточек (подробнее об этом здесь).

Банк БелВЭБ

С апреля банк меняет правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов физлиц. Нововведения касаются срока, в течение которого происходит закрытие текущего счета, в том числе с базовыми условиями обслуживания, при переоформлении текущего счета в базовый счет, базового счета в текущий счет, переносе и закрытии базового счета.

Альфа-Банк

С 1 апреля при расчете среднедневного остатка на текущих счетах и вкладах для определения выполнения критериев бесплатности обслуживания в пакете услуг «Персональный» исключаются остатки на текущих счетах и вкладах в долларах США и евро, а в пакете решений «A-Private» – по вкладам в долларах США и евро.

Кроме того, в пакете решений «A-Private» изменяется количество карточек, обслуживание которых включено в единое вознаграждение, а также вводится плата за подключение нерезидента Беларуси (за исключением клиентов, обслуживающихся в банке в рамках зарплатного проекта).

Приорбанк

с 1 апреля в его инфокиоски и банкоматы перестанут принимать купюры номиналом 5 белорусских рублей.Остальные номиналы национальной валюты будут приниматься устройствами в обычном режиме. Кроме того, банкоматы «Приорбанка» продолжат выдавать купюры номиналом 5 белорусских рублей.

Белинвестбанк

В апреле заработает услуга банка по предоставлению гарантий различного назначения в пользу национальных резидентов и международных субъектов экономической деятельности. Гарантия может быть предоставлена как покупателю (импортеру), так и продавцу (экспортеру) товара или услуги.