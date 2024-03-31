Google внезапно раскрыла дату появления новой важной функции на iPhone 31.03.2024, 10:12

Apple собирается развернуть поддержку Rich Communication Services.

На этой неделе Google обновила раздел на странице, посвященной Google Messages. В нем, в частности, говорилось о том, что Apple собирается развернуть поддержку Rich Communication Services (RCS) для iPhone этой осенью, сообщают 9to5Google и TechCrunch. Это означает, что производитель iPhone, вероятно, расширит поддержку RCS в будущем обновлении iOS 18, пишет New Voice.

На странице содержались подробные сведения о преимуществах RCS. В одном из разделов под заголовком «Лучший обмен сообщениями для всех» было указано, что RCS «вскоре появится для iOS».

«Apple объявила, что введет RCS осенью 2024 года. Как только это произойдет, это будет означать лучший опыт обмена сообщениями для всех», — говорилось в описании.

Сейчас эта информация не отражается на странице, однако она до сих пор остается в исходном коде страницы.

В ноябре прошлого года Apple подтвердила, что работает над добавлением поддержки RCS в свои смартфоны в течение 2024 года. Google долгое время настаивала на том, чтобы Apple предоставила поддержку RCS на iPhone. Появление RCS предоставит обмену сообщениями между пользователями iPhone и Android широкий спектр функций в стиле мессенджера от Apple iMessage: уведомление о прочтении сообщения, индикатор набора текста собеседником, передача фото и видео высокого качества и тому подобное.