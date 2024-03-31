Замкнутый круг: экономист объясняет «танцы с бубном» вокруг беспошлинного ввоза товаров 1 31.03.2024, 11:27

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Власти оказались перед дилеммой.

С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров в Беларусь, скорее всего, понизится. Равно как и в Армению, Казахстан, Кыргызстан и Россию, входящих в Евразийский экономический союз.

Ранее в эти страны беспошлинно можно было ввозить товары для личного пользования на сумму €1000 — этот порог действовал с 2022 года и несколько раз продлевался, теперь — всего на €200 в виде международных посылок, и на €500 — наземным транспортом. Без изменений останутся только авиаперевозки.

Напомним, что танец с бубном вокруг беспошлинного ввоза товаров идут довольно долго. Так, до 2019 года порог составлял те же €1000 и 31 килограмм, потом его постепенно снижали до 200 евро, затем вновь повысили, в качестве временной меры борьбы с дефицитом и ответа на санкции.

Почему вообще нельзя отменить эти ограничения, установив, к примеру, для покупок в зарубежных интернет-магазинах таможенные пошлины и НДС в размере 5-15%, если такой вариант обсуждается уже давно?

И как повлияет снижение лимитов на белорусов: уменьшится ассортимент импортных товаров, вырастут цены на них же и волей-неволей придется «купляць беларускае» — или отечественные производители активизируют импортозамещение, и дефицита не случится?

— Отказаться от порога беспошлинного ввоза импортных товаров — это будет очень жестоко по отношению к отечественным производителям, — объясняет в комментарии «Филину» экономист Алиса Рыжиченко, отчего беспошлинный порог нельзя просто «взять и отменить».

— На сегодняшний день многие производители находятся в очень тяжелом положении и не в состоянии выплачивать ни зарплату, ни свои кредитные обязательства без поддержки государства — взять, например, тот же белорусский легпром.

Конечно, мы видели уже много мер в отношении поддержки отечественных производителей. Но все эти меры никак не стимулируют, как хотелось бы того белорусским и российским чиновникам, повышение спроса на отечественные товары.

И поэтому отмена беспошлинного порога либо его снижение как раз направлены на то, чтобы увеличить спрос либо поддержать местные производителей.

Но при этом проблема в другом, добавляет экономист: импортозамещение не достигло того уровня, который необходим, чтобы не возник дефицит определенных товаров на полках магазинов. К примеру, для Беларуси этот вопрос актуален для бытовой химии, автозапчастей — эти товары попросту не производятся у нас в стране в том количестве и ассортименте, чтобы полностью себя ими обеспечивать и не завозить импортное.

— И если с 1 апреля беспошлинный порог снизят, мы придем вот к чему: мало того, что вырастет спрос на эти товары, вместе с ним вырастет и цена. То есть, в любом случае это негативно скажется на покупателях.

— То есть, если действующие сейчас лимиты не продлят, то вполне вероятен пусть не дефицит, но как минимум уменьшение ассортимента и рост цен на импорт.

— Да, именно так. И даже если промышленность изо всех сил будет стараться заместить нехватку импорта местными товарами, то проблема в том, что все программы импортозамещения, о которых говорят чиновники, завязаны на импорт.

Так или иначе, импортозамещающие предприятия в Беларуси закупают за границей какие-то промежуточные товары: запчасти, комплектующие, сырье или еще что-то, — и уже после этого производят, так сказать, «отечественное». То есть, мы все равно зависим от импорта, и эти товары не дешевые, не могут быть априори дешевыми, поскольку содержат импортные ресурсу и компоненты.

А значит, они очень сильно проигрывают в цене импортным товарам. И когда на полках магазинов много импорта, широкий ассортимент, людям есть, что выбрать, тем более, по цене ниже, чем на белорусские товары — конечно, выбор и предпочтение покупатели отдают больше импорту.

А все усилия, кредиты, инвестиционные деньги, направленные в эти так называемые импортозамещающие проекты, просто-напросто не работают.

— Получается такой замкнутый круг: урезать беспошлинные лимиты — плохо, будет рост цены на импорт и проблемы у предприятий, которым нужны импортное сырье и комплектующие для работы, оставить как есть — тоже плохо, отечественные производители не выдерживают конкуренцию с более дешевым импортом?

— Верно. Если мы сократим импорт, мы не сможем производить нормальную продукцию, а если не сократим — то импорт заполонит полки магазинов и люди будут отдавать предпочтение ему.

Но основная проблема — не в том, чтобы изменять порог беспошлинного ввоза, проблема в том, чтобы менять в принципе структуру и систему импортозамещения как такового.

То, что белорусские чиновники называют импортозамещением, сейчас по факту таковым не является. У нас нет технологий для того, чтобы производить определенные комплекутующие (это касается многих промышленных предприятий).

Пока, на сегодняшний день, ни у Беларуси, ни у России нет возможности перейти на полное импортозамещение для того, чтобы самим насытить внутренний спрос и отказаться от импортных товаров, обеспечив надлежащий ассортимент отечественных.