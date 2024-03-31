Цугцванг Telegram-канал «Мой друг доллар»

31.03.2024, 13:24

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Похоже, российская экономика на пределе.

Скоро уже год, как промышленность России не растет, несмотря на все «натяжки» Росстата (которые становятся все грубее и грубее). Это может означать следующее:

1) Промышленность достигла своего пика. Больше она дать не может. С учетом начала мобилизации военных расходов в Европе, период, когда Россия обогнала Европу за счет быстрого перевода промышленности на военные рельсы, заканчивается. Европа догоняет и в скором времени обгонит остановившуюся промышленность России. Возможно, этот год — последний год военного преимущества России на поле боя.

2) Продолжение мобилизации промышленности теперь возможно только за счет сокращения гражданского производства. А доходы граждан растут за счет выплат военным, а также за ранения и смерти на поле боя. Что ведет к дефициту потребительских товаров и росту инфляции.

3) Любое резкое движение (вроде новой волны мобилизации граждан) нарушит хрупкое равновесие промышленности и приведет либо к сокращению военного производства, либо к еще более быстрому падению производства гражданского, что неминуемо вызовет скачок инфляции.

Похоже, российская экономика на пределе, на максимуме напряжения сил. В шахматах это называется цугцванг - когда любой ход только ухудшает положение на доске.

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