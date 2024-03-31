Financial Times: Макрон создает балтийский антироссийский «фронт» 31.03.2024, 15:48

1,006

Ситуация изменилась.

Франция не вызывала особого доверия у многих стран центральной и восточной части Европы. В первую очередь из-за постоянных попыток «понять Кремль» и минимальной реакции на потребности быстро реагировать на рост угроз в регионе.

Однако после решительного заявления главы Франции Эммануэля Макрона о необходимости поражения Москвы в войне против Украины, что будет гарантировать сохранение безопасности в Европе, ситуация изменилась, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

«Балтийский фронт» Франции

Балтийские страны и Финляндия встали на сторону Франции и считают риторику Парижа адекватной текущему моменту. В то же время, эти новые союзники Франции колеблются между Берлином и Вашингтоном, считая, что еще нет четкого отграничения США от проблем Европы, а Германии – от роли «столицы» политических решений ЕС.

Реагируя на заявление о возможности введения военного контингента стран Европы в Украину для поддержки Киева в его стремлении защититься от России, Германия, США и Великобритания быстро исключили такую вероятность.

Однако такая «примирительная» позиция коллег по Североатлантическому альянсу создала ситуацию, когда «новые» страны ЕС начали активно сближаться с Францией, которая говорит о тех же угрозах, что и они.

«Финляндия и страны Балтии объединяются вокруг традиционной французской позиции относительно того, чтобы ЕС играл большую роль в совместных военных закупках и сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, используя для этого бюджетную поддержку», пишет издание. Даже очень экономная Финляндия выступила за рекордные суммы кредитования оборонной промышленности. Хотя в этом вопросе единственной красной линией является попытка Франции ограничить такие поставки исключительно границами Евросоюза, хотя балтийские страны выступают за то, чтобы диверсифицировать такие поставки.

-Официальные лица балтийских стран и Финляндии говорят, что Франция восстанавливает доверие в регионе благодаря более решительной поддержке Украины, а также военному присутствию в Эстонии и Румынии. Париж отправил в Киев крылатые ракеты большой дальности «Скальп» и мощные «умные» бомбы AASM. Франция также требовала предоставления Украине четкого плана членства в НАТО, но получила отказ США и Германии на саммите альянса в июле прошлого года.

- Однако официальные лица и дипломаты сомневаются, может Франция сделать больше в практическом плане, чтобы помочь Украине», – пишет Financial Times со ссылкой на комментарии представителей дипломатического и государственного уровней.

Почему Франция еще не лидер Европы?

Единственная проблема для уверенного лидерства Европы и перехода на новый уровень сотрудничества – попытка узнать глубину убеждения и мощи Франции в своих намерениях противостоять Кремлю. Аналитики говорят, что сейчас определенное недоверие к Парижу сохраняется в результате долговременного негласного альянса с Россией.

Создание действительно партнерских, а возможно и союзнических отношений возможно, но для этого нужно время. Хотя динамика Парижа нравится большинству представителей «новой» Европы.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что Штаты плодотворно сотрудничают с Францией, в том числе и президентом Эммануэлем Макроном, по вопросам, касающимся поддержки Украины. Но на последнем брифинге он подчеркнул, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска в нашу страну.

Со своим заявлением Миллер выступил на фоне появления информации о том, что чиновники США были взбешены предположениями Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину. Они считают, что это решение «может спровоцировать столкновение с Россией».