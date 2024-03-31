Простая математическая задача разделила Сеть на два лагеря 31.03.2024, 17:36

Спор вызвал пример из курса начальной школы.

В Интернете появился еще один пример, который часть пользователей решает неправильно. Вот он — 6:2(6-2).

В нем всего три несложных действия, которые можно проделать в уме. Вопрос только в том, каков порядок этих действий. От этого и зависит ответ: 12 или 0,75.

Сначала все поступают одинаково — решают скобки, то есть отнимают 2 от 6, получается 4. А затем у многих возникает соблазн умножить стоящую впритык к скобкам двойку на результат действия в скобках. Получается 8. И наконец, последнее действие выглядит как 6:8, стало быть, в ответе 6/8 или 0,75.

Ошибка в том, что после действия в скобках выполняется умножение. У него нет приоритета перед делением. Поэтому корректно сначала разделить 6 на 2, и получившуюся тройку умножить на результат вычитания в скобках, 3*4=12.