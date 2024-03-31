В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора 1 31.03.2024, 18:34

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Ввезти в страну авто станет еще дороже.

В Беларуси изменяются ставки утилизационного сбора на некоторые виды и категории транспортных средств. Соответствующее постановление «правительства» было принято 18 марта 2024 года. С 31 марта решение вступает в силу.

В частности, повышаются ставки для юридических лиц при ввозе автотранспорта с объемом двигателю до одной тысячи куб. см, от одной, двух, трех и 3,5 тысяч куб. см. Также выросли ставки сбора на более мощную технику, включая специализированную.

Узнать суммы утилизационных ставок для каждого вида транспорта можно здесь.

Кроме того, изменились категории ставок утилизационного сбора: до трех лет включительно и старше трех лет с даты выпуска. Раньше было три вида: до трех лет, от трех до семи и старше семи лет.

Срок для представления документов о критериях самоходных машин увеличен и составляет сейчас один год.