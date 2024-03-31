Три увлекательных мини-сериала, которые стоит посмотреть 5 31.03.2024, 18:38

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Они смотрятся на одном дыхании.

Популярные турецкие сериалы славятся не только драматизмом и темпераментностью актеров, но еще и длинной и растянутой сюжетной линией. Если вы не сторонник длинных лент, эта подборка небольших турецких кинокартин вам понравится.

«Кино 24» подобрало ряд коротких турецких сериалов, среди которых новые и высокорейтинговые ленты. Для их просмотра вам не нужно будет тратить месяцы: хватит только выходных.

«Совсем другой человек»

Это новый турецкий сериал, главные роли в котором исполнили Ханде Эрчел и Бурак Дениз. Лента рассказывает о Лейле: девушка работала прокурором, вот переехала в Стамбул и продолжила работать по специальности.

Она начинает расследование по делу о гибели местного бизнесмена и буквально погружается в дело. В процессе Лейла встречает Кенана – это журналист, который тоже заинтересовался смертью бизнесмена. Чем завершится их знакомство? Сериал имеет всего 16 эпизодов, а еще не отпускает с первой минуты.

«Мистер ошибка»

Кинокартина имеет 14 эпизодов. Сериал рассказывает о девушке Эзги, которая никак не может построить отношения с мужчинами. Однако она не оставляет мечтаний о том, что когда-то ей удастся влюбиться по-настоящему.

Эзги знакомится с Озгюром. Это парень со свободным мировоззрением, который является владельцем бара. Он узнает о трудностях девушки и решает ей помочь. В частности, становится наставником.

«Замечательный зять»

Мини-сериал рассказывает об эмигрантке Мелике, которая обманывает своих родственников-немцев относительно своей жизни в Стамбуле. Мелике рассказывает об успешной жизни и отношениях с хирургом Мехметом, а на самом деле она едва сводит концы, тогда как ее «жених» готовится к другой свадьбе. Вдруг у Мелике есть шанс изменить свою жизнь к лучшему, но внезапно из Германии приезжают родственники. Как выкрутится девушка?

Этот сериал содержит всего 8 эпизодов, поэтому его можно осилить всего за день.