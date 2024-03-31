Украинские морпехи неожиданно пошли в наступление у Крынок 31.03.2024, 20:24

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Фронтовая сводка от полковника ВСУ.

РФ продолжает отчаянно штурмовать восточные направления Украины. Однако на юге есть отрезок фронта, который уже стал для россиян слишком уязвимым местом, с которого мало кто возвращается.

О нем в военной сводке для «24 Канала» рассказал военный аналитик, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан. Также предположил, какие участки украинской территории будут освобождены первыми.

Удар по Украине

В ночь на 31 марта Украина пережила очередную ракетную атаку врага. Большинство ракет летели на Запад.

Из 14 крылатых ракет удалось уничтожить силам ПВО 9.

- Более низкий показатель, чем был раньше. Ракеты долго кружили по Украине, искали обходные пути и часть ракет прорвалась, – заметил Свитан.

Он убежден, что решить эту проблему может увеличение количества зенитно-ракетных комплексов, которые закрывают небо Украины.

Также враг отправил дроны типа «Шахед» по украинскому государству, одновременно с ними запустили «Искандер-М» из Крыма и ракету Х-59 с самолета тактической авиации. До целей, вероятно, они не долетели, возможно, отработали украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Такая не стопроцентная работа ПВО может объясняться и тем, что враг наладил разведку. Поскольку ВСУ ранее уничтожили разведывательный самолет А-50, вероятно, противник пользуется беспилотными разведывательными аппаратами или активизировал группы контрразведки.

Дроны на фронте

Аналитики института изучения войны отмечают, что у россиян на фронте возникли значительные проблемы из-за использования украинской армией FPV-дронов.

Благодаря им прицельно удается уничтожать живую силу и технику врага.

- Это свидетельствует в первую очередь не о количестве, а о мастерстве операторов дронов, – добавил полковник в запасе.

В ВСУ меньше дронов на фронте, чем у врага, но меньшим количеством им удается выполнять лучше боевые задачи. Если паритет добавится и в количестве, россиян можно будет «давить» еще сильнее, подчеркнул Свитан.

Бои у Крынок

В своих пабликах россияне сами же написали, что у Крынок неожиданно украинские морпехи пошли в наступление.

Россияне пытались отбить атаки и понесли огромные потери. Также сообщали, что новонабранный состав 328 полка России наотрез отказался продолжать штурмы.

- Там у россиян патовая ситуация, они уперлись в украинские редуты, к тому же прикрытые артиллерией и FPV-дронами. Там для них билет в один конец, – добавил военный аналитик.

Выход у россиян единственный – отходить с тех позиций. Свитан убежден, как только появится у украинской армии достаточное количество сил и средств, а главное – авиация, освобождение нашей территории начнется с южного направления. Средним по сложности будет освобождение Запорожского направления, а самым тяжелым будет Донецкое, считает полковник в запасе.