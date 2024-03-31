США активно теснят Россию с ключевого для нее рынка нефти 31.03.2024, 21:27

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Американские поставщики идут на рынки, где когда-то доминирующее положение занимали ОПЕК и ее союзники.

После введения Западом эмбарго в отношении российской нефти рынок Индии стал одним из ключевых для России, однако и здесь российские поставщики сталкиваются с проблемами в последнее время.

В сравнении с прошлогодним максимумом импорт российской нефти сократился на 800 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе может упасть еще, поскольку индийские НПЗ отказываются принимать сырье с танкеров «Совкомфлота», попавшего под блокирующие санкции США.

Тем более что у индийских покупателей есть альтернатива - американская нефть. В последнее время индийский рынок испытывает приток нефти из США, а в марте американские поставки в Индию должны достичь самого высокого уровня почти за год.

В целом экспорт американской нефти успел установить уже пять новых ежемесячных рекордов с тех пор, как Запад начал вводить санкции в отношении российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Сырье из США проникает на рынки, где когда-то доминирующее положение было у ОПЕК и ее союзников, пишет Bloomberg.

Американская нефть уже давно занимает лидирующую позицию по объемам поставок, однако нарушение энергетических потоков, вызванное российским вторжением в Украину, увеличило спрос на сырье из США. Рост поставок на европейский и азиатский рынки превратили США в одного из крупнейших мировых экспортеров.