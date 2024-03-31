Под Молодечно родился белый верблюд 31.03.2024, 21:39

1,382

Видео с ним появилось в соцсети.

В агроусадьбе под Молодечно родился белый верблюжонок. Это произошло 29 марта. Видео его появления на свет и знакомства с мамой опубликовала пользователь ТикТока Анастасия Чернявская.

По словам Анастасии, сначала работники агроусадьбы дежурили около малыша, кормили и даже защищали его от мамы. Теперь получилось приучить его к материнскому кормлению.

Через день после рождения верблюжонок уже ходит. Но видно, что его ножки ещё слабые.