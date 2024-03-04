Хватит одной чашки: назван напиток, который поможет уснуть и укрепит сон 4.03.2024, 0:47

Он обладает седативными свойствами, улучшающими засыпание.

Проблема быстрого засыпания может оказать негативное влияние на работоспособность человека в течение дня. Чашка одного напитка поможет улучшить сон и чувствовать себя энергичным с утра, пишет Еxpress.co.uk.

Быстро уснуть вам поможет ромашковый чай. Популярный напиток используется от бессонницы и других проблем. Этот чай оказывает успокаивающий эффект. Ромашка помогает расслабить мышцы человека, уменьшить беспокойство и ускорить засыпание.

Согласно исследованиям, чай вызывает сонливость за 30–45 минут. Он обладает седативными свойствами, улучшающими засыпание. Эти эффекты могут быть связаны с флавоноидом апигенином. Он содержится в растении и связывается с рецепторами бензодиазепинов в головном мозге человека. С ними взаимодействуют рецептурные бензодиазепиновые препараты, создающие седативный эффект.

Для быстрого засыпания и улучшения самочувствия человеку нужна только одна чашка ромашкового чая. Эксперты советуют пить его регулярно.