Cколько в 2023 году в Минске произошло ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов 4.03.2024, 8:54

В ГАИ озвучили статистику.

Заместитель начальника столичной ГАИ Денис Ливанович рассказал БелТА, сколько ДТП с участием электросамокатов и иных средств персональной мобильности, велосипедистов произошло в 2023 году.

«За 2023 год у нас было 19 ДТП, в которых получили травмы пешеходы, передвигающиеся на средствах персональной мобильности. Если сравнивать с 2022 годом, то это всего на 18% больше. Здесь нужно учитывать, что минчане стали чаще ездить на СПМ, а также либерализацию действующего законодательства, которое разрешило не спешиваться на регулируемых, нерегулируемых пешеходных переходах вне зависимости от наличия велопереездов, велодорожек. Если сравнивать статистику аварийности в части ДТП по вине пользователей СПМ, то таких из 19 всего три, как и в 2022 году. В большинстве аварий виновны водители, которые не заметили пешеходов при повороте налево или направо на регулируемом пешеходном переходе либо при выезде с дворовых территорий», — отметил Ливанович.

Всего в Минске в 2023 году произошло 202 ДТП с участием пешеходов, из них меньше 10% — с участием пешеходов на СПМ. Также зарегистрировано 59 ДТП с участием велосипедистов (в 2022-м — 47).

Наезды двухколесного транспорта — пешеходов на СПМ и велосипедистов — на пешеходов не относятся к категории ДТП. «По тем сведениями, которые поступили из всех возможных источников (органы Следственного комитета, подразделения МВД, которые проводили проверки по случаям травмирования, комитет по здравоохранению Мингорисполкома), имеем информацию о 1198 таких происшествиях, в результате которых причинен вред здоровью и имуществу граждан. В 1178 случаях пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести: 836 (71%) — легкой, 317 — средней (почти 27%), 48 — тяжелой (4%). В результате падения с велосипеда один человек погиб», — рассказал замначальника ГАИ.