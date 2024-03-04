НАТО начинает масштабные учения на севере Финляндии, Швеции и Норвегии 4.03.2024, 9:01

На суше, на море и в воздухе.

В понедельник, 4 марта, на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начинаются масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24.

Об этом сообщило финское издание Yle.

Отмечается, что военные учения проходят под руководством Норвегии.

Издание отметило, что для Финляндии — это впервые, когда страна участвует в учениях совместной обороны стран НАТО как член оборонного союза.

Nordic Response — это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие около 20 000 военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.

24 января стартовали крупнейшие учения НАТО за последние десятилетия — Steadfast Defender. Они продлятся до конца весны 2024 года.

По информации Bild, сценарием учений является нападение РФ на территорию Альянса, что приводит к активации 5 статьи Договора НАТО. Она регулирует обязательства оказывать помощь в блоке и отмечает, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех.