В Пружанском районе машина упала с домкрата и придавила мужчину 4.03.2024, 9:05

Пострадавший смог позвонить в МЧС.

Мужчину придавило автомобилем в деревне Слонимцы Пружанского района, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Вечером 2 марта спасателям позвонил мужчина и попросил о помощи. Выяснилось, что при демонтаже запчасти его придавил упавший с домкрата автомобиль.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью домкрата подняли машину и достали 24-летнего мужчину. После осмотра пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.