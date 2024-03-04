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В Пружанском районе машина упала с домкрата и придавила мужчину

  • 4.03.2024, 9:05
В Пружанском районе машина упала с домкрата и придавила мужчину

Пострадавший смог позвонить в МЧС.

Мужчину придавило автомобилем в деревне Слонимцы Пружанского района, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Вечером 2 марта спасателям позвонил мужчина и попросил о помощи. Выяснилось, что при демонтаже запчасти его придавил упавший с домкрата автомобиль.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью домкрата подняли машину и достали 24-летнего мужчину. После осмотра пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

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