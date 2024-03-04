На границе с Литвой образовалась очередь в 1500 автомобилей 4.03.2024, 9:49

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ГПК Беларуси сказал про обстановку на границе.

В Государственном пограничном комитете в понедельник, 4 марта, предупредили, что очереди из фур и легковых автомобилей продолжают увеличиваться на границе Беларуси и Литвы после того, как литовская сторона 1 марта закрыла два пункта пропуска – «Лаворишкес» и «Райгардас». Информация о ситуации с очередями на границе опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно данным Пограничного комитета, утром 4 марта в пункте пропуска «Каменных Лог» (с литовской стороны «Мядининкай») очереди на выезд в Литву ожидают около 800 большегрузов, а также 20 легковых авто. Что касается пункта пропуска «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай»), то там выезда на территорию Литвы ждут около 690 фур и 30 легковых машин.

Также сказано, что в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией выезда ждут около 425 грузовиков. Что касается польского направления, то в КПП «Козловичи» выезда ожидают 60 фур. В пункте пропуска «Брест» (с польской стороны «Тересполь») на выезд указаны 260 легковых автомобилей.

Напомним, что закрылись пункты пропуска на границе Беларуси и Литвы с 1 марта 2024.