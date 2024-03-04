закрыть
4 марта 2024, понедельник, 10:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области РФ

  • 4.03.2024, 10:20
  • 3,250
В ГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области РФ
Иллюстрационное фото

Появились интересные детали.

Главное управление разведки (ГУР) вывело из строя железнодорожный мост в Самарской области. Сейчас движение по переправе, которой перевозили боеприпасы, парализовано.

Об этом сообщает ГУР.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области», - говорится в сообщении.

Так, взрыв произошел около 6 часов 4 марта. Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

«Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным», - добавили в ГУР.

Железнодорожная ветвь использовалась РФ для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип