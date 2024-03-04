В ГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области РФ 4.03.2024, 10:20

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Иллюстрационное фото

Появились интересные детали.

Главное управление разведки (ГУР) вывело из строя железнодорожный мост в Самарской области. Сейчас движение по переправе, которой перевозили боеприпасы, парализовано.

Об этом сообщает ГУР.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области», - говорится в сообщении.

Так, взрыв произошел около 6 часов 4 марта. Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

«Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным», - добавили в ГУР.

Железнодорожная ветвь использовалась РФ для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области.