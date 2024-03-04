«Дочь пришла с большими глазами: «Мама, как в сериале!» 4.03.2024, 10:52

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Белоруска — об особенностях образования на Северном Кипре.

Около года назад Анна (имя собеседницы изменено) вместе с мужем полетела в отпуск из Беларуси на Кипр. Страна впечатлила настолько, что белорусы решили вернуться, пожить пару месяцев, а потом и вовсе переехали, забрав с собой дочку-школьницу. Что из этого вышло, в чем особенности учебы на Кипре и кто признает местные дипломы — женщина рассказала в интервью «Салідарнасці».

«Даже старшее поколение без проблем общается по-английски»

— Дочке на тот момент было 16 лет, она училась в 10 классе — но мы не хотели, чтобы она оканчивала школу в Беларуси, поэтому сразу проштудировали вопрос учебы, — говорит Анна. — Тут есть бесплатные школы и колледжи, государственные, но чтобы в них поступить иностранцу, нужно сдавать турецкий язык — поэтому выбрали вариант частных колледжей, там преподавание идет на английском.

Поскольку это бывшая английская колония, на Кипре даже старшее поколение без проблем общается по-английски, и если ты заблудишься возле какой-то деревушки, то это не конец света.

Выбрали колледж Doga при крупном университете. Притом мы были здесь в январе, узнали, есть ли место на следующий учебный год, потому что сейчас здесь очень много и наших соотечественников, и в принципе людей с постсоветского пространства — и сразу оплатили его, получается, забронировали.

Экзаменационное собеседование дочка сдала без проблем: все-таки и английский в школе был с первого класса, и за полгода усиленно занималась с репетитором разговорным английским.

В нашем классе из 21 человека семеро — русскоговорящие, остальные — киприоты и турки (после землетрясения прошлого года переехало очень много турецких семей сюда на остров). Но конфликтов на межнациональной или религиозной почве нет. Может быть потому, что Кипр в течение его истории кто только не завоевывал и не передавал из рук в руки, и каждый новый правитель приносил новую веру и правила — так что теперь, по моим наблюдениям, здешние жители больше атеисты, нежели мусульмане, здесь вообще светское государство.

Поэтому здесь отмечают и мусульманские праздники, но и к Рождеству и Новому году были ярко украшены улицы и торгово-развлекательные комплексы.

Конечно, после недавних событий сюда приехало очень много белорусов, а также украинцев и россиян. И вот если между этими группами случаются какие-то стычки — мужчин депортируют с острова. Остальные понимают, что практически все релоканты переехали не от хорошей жизни, и что нужно соблюдать местные правила и традиции.

«Поскольку дочь спортсменка, ее тут же заметили и предложили 100%-ный грант в университет»

В колледже девочка выбрала бизнес-направление, а всего в местном 11 классе пять предметов, говорит Анна: бизнес, психология, математика и языки — турецкий и английский.

Правда, учиться придется еще 1,5 года: на Северном Кипре школа длится 12 лет. Еще один минус, который при всей своей влюбленности в страну отмечает белоруска — в связи с большим наплывом иностранцев цены на учебу заметно подросли:

— Наш колледж стоил раньше 4000 евро в год, а с этого года цена выросла: 5800 евро для тех, кто успел оплатить до начала января, для всех остальных еще больше — на мой взгляд, это уже перебор для колледжа.

Но поскольку многие привозят с собой детей и их нужно учить, выбор невелик: либо онлайн-школа, есть российские или казахстанские, чьи справки будут действительны, либо государственная школа с турецким языком обучения, либо частная. И, что называется, не нравится — уезжайте домой, не путайте туризм с эмиграцией.

С другой стороны, поскольку дочь спортсменка (она занимается волейболом), ее тут уже заметили. И предложили 100%-ный грант в университет, — улыбается Анна. — Фактически, ей нужно будет сдать только английский язык (во всех университетах Кипра достаточно школьного аттестата и результатов экзамена TOEFL или IELTS, а если уровень окажется недостаточным, при университетах есть полугодовые языковые курсы. — Прим. ред.).

Еще, что мне очень нравится в подходе к учебе — тут не выставляют претензий вроде «полгода прошло, а ваш ребенок еще ничего не знает» — их постоянно хвалят и мотивируют.

Если в Минске как-то получалось, что у детей сплошные обязанности, и нередко приходилось спорить с учителями, отстаивать ребенка, контролировать, что именно и как проходят — то здесь в принципе другое отношение.

К учителю обращаются на «Вы», без отчества, правда, но и педагоги очень уважительно относятся к своим ученикам и школьникам. И хотя домашних заданий практически нет, на результатах это отрицательно не сказывается.

И, конечно, совершенно другая инфраструктура. Дочь пришла с большими глазами: «Мама, как в сериале!» То есть не эти наши деревянные коричневые полы, скрипучие парты — в колледже ярко и светло, комфортно для детей и есть ощущение свободы, несмотря на обязательную школьную форму.

Правда, и форма не чета нашей, это не платьица-переднички, а брюки, байки, рубашки-поло — удобные для детей и подростков вещи с эмблемой колледжа. Не нужно метаться по всему городу в поисках формы, есть специальные школьные магазины, где все сразу подбирают на твой рост и размер.

Иностранец? Получаешь скидку на учебу

Говоря об особенностях поступления в университеты — на Северном Кипре их семь, в том числе международные учебные заведения. Белоруска говорит, что для иностранцев, независимо от того, европейский ли школьный аттестат у вас на руках или постсоветского образца, сразу предлагают 50%-ную скидку.

— Самое дешевое обучение, о котором я слышала, в год обходится в 1700 евро, самые дорогие варианты — для медиков — около 5−7 тысяч евро. Но есть возможность получить различные гранты, вплоть до полностью бесплатной учебы и проживания: ценится, как я уже говорила, спорт, высокие баллы в аттестате, успехи во время учебы уже в университете.

Второй приятный момент — то, что остров — непризнанная большинством стран территория (Северный Кипр признан только Турцией), а вот здешние дипломы либо признаются в Евросоюзе и США, либо нужно ехать в Анкару и делать апостиль диплома — и его также признают везде.

К тому же между университетами есть программы обмена, и спустя три года, досдав академическую разницу, можно доучиться, скажем, в Великобритании и получить уже там диплом.

Если говорить о бытовом аспекте — при университетах есть общежития. Я как-то общалась со студентами из Казахстана в городе Лефке, им почему-то было обязательно первый год жить в таком общежитии на территории кампуса, — говорят, было не очень комфортно, и к тому же дороже, чем снять квартиру в городе.

Хотя тут, я думаю, многое зависит еще и от запросов — в студгородках видела студентов, которые ездят на Maserati, или Ferrari можно встретить на парковке.

Есть такие города, как Фамагуста — там население 25 тысяч человек, и фактически столько же с сентября по май приезжает студентов. Естественно, инфраструктура устроена под потребности молодежи, много кафе с хорошим интернетом, большое количество квартир в аренду — студий или 1+1.

«Постараемся сделать так, чтобы у дочери была свобода выбора — и специальности, и страны»

Поскольку университет еще впереди, о перспективах будущего образования семья Анны пока не задумывается.

— Им уже сейчас, в 11 классе, преподают маркетинг на очень высоком уровне — и я уверена, что это пригодится в любой стране и в любой сфере. Но окончательно с выбором специальности в ВУЗе дочка еще не определилась, — «бросает» ее то в бизнес, то в дизайн, то еще куда-то.

Я помню, что в 18 лет не знала, кто я и чего хочу: мама сказала, мол, я заканчивала БНТУ и ты пойдешь, я и поступила, благо, познакомилась там с мужем, а со станками и инструментами в итоге так и не поработала: мама с маленьким ребенком работодателям была вообще не нужна, так что дали мне свободный диплом.

Если мы потянем финансово, то постараемся сделать так, чтобы у дочери была свобода выбора — и специальности, и страны, чтобы идти по жизни уверенно, с высоко поднятой головой.

А дальше? Может, я выскажу непопулярную мысль, но озвучу честно: очень надеюсь, что дочери не захочется вернуться на родину. Во всяком случае, сейчас.