В Варшаве пройдет марш в память об убитой белоруске 4.03.2024, 11:22

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Акция должна начаться в 18:00 6 марта на месте преступления.

Марш в память 25-летней Елизаветы, которую изнасиловали и убили в Варшаве, планируется провести 6 марта. Организаторы призывают прийти на него и мужчин.

Акция должна начаться в 18:00 6 марта на месте преступления — ul. Żurawia 47 в Варшаве.

«Ее звали Лиза, ей было 25 лет, у нее были карие глаза и талант к созданию шляп. Она приехала жить в Польшу из-за опасности в Беларуси. Мы уже не узнаем, о чем она мечтала и что планировала — ночью, в центре Варшавы, в элитном районе, ее жестоко изнасиловали и убили. Никто не отреагировал, никто не позвонил в службу 112.

Мы должны отреагировать сейчас. Мы должны ей. Мы выходим на улицы в ее честь и в память обо всех женщинах, подвергшихся сексуализированному насилию. Мы не хотим бояться. Мы не хотим, чтобы боялись наши дочери и наши подруги.

То, что случилось с Лизой, могло произойти с любой из нас. Ее изнасиловал и убил «обычный» человек. Мы выходим на улицы, чтобы Лиза не была забыта. Чтобы улицы наконец стали безопасными для нас», — говорится в заявлении организаторов.

Организаторы призывают приходить на акцию в черной одежде.

«Трагедия Лизы произошла в тишине. Ей не помогли, так как она не кричала. Большинство женщин во время изнасилования не кричат — в результате диссоциации, отрицания или бессознательного состояния. Молчание не означает согласия. Оно может быть криком о помощи. Марш пройдет в тишине», — пишут организаторы.

25 февраля в Варшаве на 25-летнюю белоруску Елизавету напал 23-летний Дорьян С. Он изнасиловал ее и душил. 1 марта белоруска скончалась в больнице.

Похоронят Елизавету в Варшаве.

Смерть Елизаветы вызвала в Польше дискуссию на тему введения более жесткого наказания для виновных в сексуальных преступлениях. Польское правительство планирует пересмотреть то, как в Уголовном кодексе страны определяется изнасилование. Теперь под ним понимают «половой акт с применением силы, угрозы или обмана», а после изменений изнасилованием будут считать любые сексуальные действия без открытого согласия одной из сторон.