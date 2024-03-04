Осужденный на 14 лет расчленитель из Читы вернулся с войны в Украине и получил очередные 14 лет за новое убийство 4.03.2024, 11:46

5,058

Жертвой стала 22-летняя девушка.

Уроженец деревни Алханай Забайкальского края Цырен-Доржи Цыренжапов, который в сентябре 2023 года убил 22-летнюю женщину, а ранее был осужден на 14 лет за убийство и расчленение 18-летней девушки, но освободился ранее из-за участия в войне, отправится в колонию строгого режима за второе убийство также на 14 лет. Приговор огласили 4 марта в Читинском районном суде, пишет chita.ru.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству потерпевшей. Мужчина признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство). В срок заключения включили время содержания Цыренжапова в СИЗО с 13 сентября 2023 года по 4 марта 2024 года. В пользу потерпевшей, родственницы убитой, суд взыскал компенсацию морального вреда 1 миллион российских рублей (11 тысяч долларов), а также 250 тысяч рублей (2700 долларов) возмещения материального ущерба.

Представитель прокуратуры сообщил, что ведомство запрашивало срок в 14 лет и 6 месяцев, поэтому удовлетворено вердиктом суда.

За первое убийство Цыренжапов был приговорен в 2020 году к 14 годам колонии. Выйти из тюрьмы убийца должен был к 2034 году, однако он освободился уже через три года. По данным источника, он вернулся с войны в Украине.

О том, что Цыренжапов оказался на свободе и снова убил девушку в деревне Угдан Читинского района, стало известно 3 октября.

Уточняется, что убийство он совершил в ходе ссоры тем же способом, что и в первый: он задушил свою жертву руками. На этот раз расчленять тело убитой он не стал.

Родственница убитой Кати Скворцовой была в шоке от новости об освобождении и повторном убийстве Цыренжапова. Она возмутилась: «Кто выпустил это чудовище?!

«Источник из правоохранительных органов сообщал, что 22-летняя девушка, ставшая новой жертвой, приехала к нему на вызов проституткой.

Первое свое убийство Цыренжапов совершил в 2019 году. По материалам дела, мужчина познакомился с 18-летней Екатериной Скворцовой в начале октября, в тот же день, будучи пьяным, он задушил ее руками в квартире недалеко от центра Читы, а на следующие сутки расчленил и вынес части тела на улицу, утопив в реке.

После совершенного Цыренжапов продолжил пить. Мужчину задержали в этой же квартире, когда дети нашли во дворе дома на улице Богомягкова голову погибшей.

Первый суд над Цыренжаповым состоялся в феврале 2020 года. Кроме 14 лет колонии строгого режима, его также обязали выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда бабушке погибшей.