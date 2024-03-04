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В Столбцах бухгалтер ЖСК 10 лет похищала деньги жильцов

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  • 4.03.2024, 11:54
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В Столбцах бухгалтер ЖСК 10 лет похищала деньги жильцов

Под видом хозяйственно-операционных мероприятий.

В Столбцах бухгалтер ЖСК за счет жильцов увеличила свой доход на 28 000 рублей, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Установлено, что с января 2014 года по январь 2024 года 42-летняя бухгалтер жилищно-строительного кооператива незаконно начисляла себе деньги жильцов. Она имела электронный ключ для доступа к расчетному счету и под видом хозяйственно-операционных мероприятий переводила со счета ЖСК на свой банковский счет деньги, которые тратила на личные нужды.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Материальный ущерб жильцам она возместила.

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