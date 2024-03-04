Белорус проехал 335 километров на велосипеде, не выходя из торгового центра 1 4.03.2024, 12:04

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Установил национальный рекорд.

Спортсмен-любитель Женя Мельников установил национальный рекорд, преодолев дистанцию в 335 километров на велотренажере. За спортивным достижением можно было понаблюдать вживую: велотренажер разместили на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk. Стартовал Евгений в десять часов утра 2 марта, а завершил заезд около часа ночи 3 марта, уже после закрытия ТЦ. В итоге чистое время велозаезда составило 13 часов 28 минут 47 секунд.

Помимо спортивной цели, у заезда была еще одна — благотворительная. Параллельно шел сбор средств для 12-летнего Владислава Микульского. У мальчика с рождения ряд тяжелых диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез, тяжелая интеллектуальная недостаточность. Ухаживает за ним бабушка. Собранные средства пойдут на покупку специальной электроколяски и лекарств.

В прошлом спортсмен уже установил два национальных рекорда, но в других дисциплинах. Так, в 2022 году он преодолел на тренажере по гребле 100 километров 125 метров за 9 часов 38 минут 58 секунд без перерыва, а прошлым летом проплыл 24,5 километра по Вилейскому водохранилищу — на заплыв ушло 10 часов 46 минут.

Как Евгений рассказал Onlíner, в период подготовки к новому рекорду у него было по четыре-пять тренировок в неделю: это и плавание, и велосипед, и кроссфит, и тренажерный зал, и даже шахматы. Плюс свою роль сыграли выверенное питание и физиотерапия. По словам спортсмена, на следующий день после установления рекорда он чувствует себя хорошо. Единственной проблемной зоной неожиданно оказались кисти рук.

— Не думал, что они так сильно забьются и переутомятся. Было трудно держать руль последние три часа, руки немели. Сейчас занимаюсь их восстановлением. Но с ногами, коленями, руками и корпусом все в порядке.