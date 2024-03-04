Бои под Авдеевкой: штурмовая бригада ВСУ выжгла «посадки» с оккупантами
- 4.03.2024, 12:07
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Россиян накрыли плотным огнем.
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов, которые продолжают наступление на Авдеевском направлении. Бойцы выжигают захватчиков вместе с посадками с помощью артиллерии.
Скопление живой силы армии РФ удается обнаруживать с помощью аэроразведки. Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в Telegram.
Защитники Украины с помощью БПЛА отследили ночное передвижение вражеской пехоты в одной из лесополос на Авдеевском направлении. С воздуха бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли посадку, в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.
Уничтожить остатки пехоты российской оккупационной армии удалось бойцам 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 3-й ОШБр «Команды Выстрел».