Бои под Авдеевкой: штурмовая бригада ВСУ выжгла «посадки» с оккупантами 4.03.2024, 12:07

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Россиян накрыли плотным огнем.

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов, которые продолжают наступление на Авдеевском направлении. Бойцы выжигают захватчиков вместе с посадками с помощью артиллерии.

Скопление живой силы армии РФ удается обнаруживать с помощью аэроразведки. Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в Telegram.

Защитники Украины с помощью БПЛА отследили ночное передвижение вражеской пехоты в одной из лесополос на Авдеевском направлении. С воздуха бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли посадку, в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.

Уничтожить остатки пехоты российской оккупационной армии удалось бойцам 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 3-й ОШБр «Команды Выстрел».