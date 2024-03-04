Полковник ВСУ: Россияне могут остановить наступление по всему фронту 1 4.03.2024, 12:14

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Командование российских оккупационных войск проводит наступательные операции на фронте с целью удовлетворить амбиции главы Кремля Владимира Путина перед выборами в РФ, которые состоятся в марте 2024 года. После этого возможно уменьшение или полное прекращение штурмовых действий противника, такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

«Все это будет продолжаться до «выборов Путина». Почему они не просто рискуют, а реально идут на потери? Это осознанное решение нести потери, поскольку стоит задача до выборов захватить по максимуму украинской территории», - считает он.

Он пояснил, что успехи российской армии в Украине обусловлены значительными потерями среди личного состава российской армии. Свитан также указывает на то, что почва за последнее время немного высохла, но на донецком черноземе тяжелую технику сложно использовать. Поэтому единственный способ для наступательных действий - это применение так называемых «мясных штурмов».

«Они действуют по такой же схеме: есть определенный допустимый коэффициент потерь. Грубо говоря, если им надо захватить один километр площади, потеряв при этом тысячу россиян, они на это идут, для них это допустимо, потому что живой силы им хватает. Они могут терять до тысячи в сутки. Потому что около тысячи россиян становится на учет в рекрутинговых центрах России», - добавил эксперт.

Военный эксперт также добавляет, что российское военное командование идет на колоссальные потери из-за желания выслужиться и удовлетворить амбиции российского диктатора Владимира Путина перед выборами.