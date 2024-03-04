Врач рассказал о бутербродах, которые укрепляют сосуды
- 4.03.2024, 14:13
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Не только насытят, но и подлечат.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале рассказал о полезных бутербродах. Такой завтрак будет способствовать укреплению сосудов.
Вялов сразу предупреждает: он против традиционных бутербродов, потому что обычно такая еда не позволяет получить необходимые питательные вещества. Но если на вашем столе утром есть зелень, овощи и мясо, богатое белком, то все это вполне можно положить на хлеб.
Наилучшим сочетанием доктор считает авокадо, помидор и куриное филе.
Помидоры богаты антиоксидантами, курица содержит достаточно необходимого для роста и восстановления тканей белка, а свойства авокадо «поработают» над снижением холестерина.
Второй вариант от Вялова – завтрак с хлебом, тунцом, манго и авокадо.
«Тунец содержит много белка и омега-3 жирных кислот, которые помогают улучшить работу сердца и сосудов. Манго в свою очередь является источником антиоксидантов и витамина С. Авокадо добавит калий и витамин Е», – уточнил доктор.