В частном секторе недалеко от центра Минска продают дом в стиле барокко 2 4.03.2024, 14:30

Стоимость — почти четверть миллиона долларов.

В Минске выставили на продажу жилой дом с нетипичным фасадом и интерьером — балюстрады, глянцевые потолки, огромные комнаты. По размаху видно, что проект должен был быть масштабным, но, видимо, что-то пошло не так — некоторые помещения так и остались недостроенными (к примеру, санузел в детской), а территория возле коттеджа выглядит неухоженной, пишет zerkalo.io.

Коттедж находится на улице Аннаева, это частный сектор микрорайона Слепянка, отсюда недалеко до центра Минска. Дом был построен в 2007 году, стены сделаны из газосиликатных блоков, на крыше — металлочерепица.

Общая площадь жилья — почти 300 «квадратов», жилая — около 130. Здесь четыре этажа, включая цокольный и мансардный.

На первом этаже находится кухня (34 м2), с которой есть выход на террасу, гостиная (она занимает почти 40 «квадратов»), жилая комната (более 32 м2) и санузел.

На второй этаж ведет лестница с балюстрадой. На этом уровне есть холл, три жилые комнаты и два санузла. В объявлении указано, что второй этаж выполнен в стиле барокко с пилястрами (вертикальными выступами стены, которые напоминают колонну).

Цокольный этаж — почти на 110 «квадратов».

Водоснабжение в доме центральное, отопление — на газу, канализация — местная.

Коттедж продают за 726 323 рублей, или 225 000 долларов. Возможен обмен на квартиру или дом.