В Минске водитель трамвая похитила из сумки пассажирки деньги 4.03.2024, 14:41

Потому что «находилась в трудном материальном положении».

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Минска, которую обвиняют в совершении кражи, пишет агентство «Минск-Новости».

Обвиняемая работает водителем трамвая. В один из дней пассажир передал ей кем-то забытую в салоне сумку. На конечной остановке женщина сняла с себя куртку, прикрыла ей камеру видеонаблюдения и похитила из ручной клади 100 рублей. После этого она отнесла забытую вещь диспетчеру.

Минчанка, которая оставила в трамвае сумку, приехала на диспетчерскую станцию. В присутствии работников парка она проверила содержимое сумки, обнаружила пропажу денег и заявила в милицию.

Свой поступок водитель трамвая объяснила тем, что в тот момент находилась в трудном материальном положении.

Следователи предъявили ей обвинение по ч. 1 ст. 205 УК (Кража). Максимальное наказание по этой части статьи — 3 года лишения свободы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.