В Кремле прослезились 1 Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

4.03.2024, 14:51

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Из Турции пришли плохие вести.

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Турецкий экспорт и импорт в Россию в феврале упал на 1/3.

Проблемы с расчетами подкашивают внешнюю торговлю. Они начались после декабрьского указа президента США Джо Байдена о санкциях против финучреждений третьих стран. Немногие банки готовы рисковать отношениями с США и SWIFT ради финансирования сделок с Россией.

По сравнению с январем падение экспорта в Россию осталось примерно на том же уровне, а падение импорта из России резко усилилось (было 20%).

Спустя 2 месяца после возникновения проблемы с расчетами так и не решены. Конечно, бизнес делает все возможное, но поток товаров все же резко упал.

Впрочем, оптимисты могут сказать, что скорее всего, столь же резко, как упал товаропоток России и Турции, увеличится внешнеторговый оборот Турции с Центральной Азией, а ее — с Россией. Скорее всего. Вот только стоимость импорта увеличилась еще на 5-7%. И рано или поздно, но проблемы с расчетами докатятся и до стран Центральной Азии.

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