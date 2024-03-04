В Кремле прослезились

В Кремле прослезились1
- Телеграм-канал «Мой друг Доллар»
- 4.03.2024, 14:51
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Из Турции пришли плохие вести.
Рассчитали - прослезились
Турецкий экспорт и импорт в Россию в феврале упал на 1/3.
Проблемы с расчетами подкашивают внешнюю торговлю. Они начались после декабрьского указа президента США Джо Байдена о санкциях против финучреждений третьих стран. Немногие банки готовы рисковать отношениями с США и SWIFT ради финансирования сделок с Россией.
По сравнению с январем падение экспорта в Россию осталось примерно на том же уровне, а падение импорта из России резко усилилось (было 20%).
Спустя 2 месяца после возникновения проблемы с расчетами так и не решены. Конечно, бизнес делает все возможное, но поток товаров все же резко упал.
Впрочем, оптимисты могут сказать, что скорее всего, столь же резко, как упал товаропоток России и Турции, увеличится внешнеторговый оборот Турции с Центральной Азией, а ее — с Россией. Скорее всего. Вот только стоимость импорта увеличилась еще на 5-7%. И рано или поздно, но проблемы с расчетами докатятся и до стран Центральной Азии.
Телеграм-канал «Мой друг Доллар»