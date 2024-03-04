Белорусскую монету номиналом 1 рубль продали за 355 рублей 4.03.2024, 14:55

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В чем ее уникальность?

Недавно завершилось несколько интересных аукционов по продаже памятных монет, на одном из них стоимость лота выросла почти в 20 раз, пишет Onliner.by.

Это медно-никелевая монета номиналом 1 рубль «Изобразительное искусство. Авангард. УНОВИС». Ее выпуск анонсировали в 2020 году к 100-летию УНОВИС — авангардного художественного объединения, созданного Казимиром Малевичем в Витебске в 1920 году. Отпускная цена у Нацбанка была 18 рублей, все монеты раскупили.

Серебряные монеты из этой серии стоили 170 рублей, сейчас в интернете стоимость доходит до 1250 рублей (но это максимум, некоторые продавцы готовы отдать и за 750 рублей).

Еще одна монета, которая резко выросла в цене, — к 150-летию Витольда Бялыницкого-Бирули, выдающегося белорусского живописца-пейзажиста. На сайте Нацбанка указаны отпускные цены 150 и 185 рублей за серебряную монету номиналом 20 рублей (без футляра и в нем), медно-никелевая номиналом 1 рубль стоила 22 рубля. Кстати, эти монеты примечательны еще и тем, что они прямоугольные.

По информации от коллекционеров, эти монеты попали в продажу буквально недавно, и за ними выстраивалась очередь у центрального аппарата Нацбанка.

Сейчас они тоже расходятся по аукционам. Медно-никелевую монету недавно продали за 135 рублей, еще она торгуется уже по 145 рублей.

Серебряную на перепродаже мы заметили за 550 рублей.

Что это за монеты?

Памятные монеты выпускаются центральными банками разных стран к какому-либо событию. Цены на них могут отличаться в разы и зависят от особенностей монет и тиража выпуска.

У каждой памятной монеты есть номинал, по нему ее должны принимать как обычные деньги, но намного выгоднее продать ее коллекционеру.