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Белоруска попала в пенсионную ловушку из-за гражданского брака

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  • 4.03.2024, 15:35
  • 2,966
Белоруска попала в пенсионную ловушку из-за гражданского брака

В чем подвох?

Жительница Могилева недосчиталась части трудового стажа из-за стечения обстоятельств. Ее историю рассказали в Федерации профсоюзов. Среди причин такой ситуации — гражданский брак и невнимательность нанимателя.

«Жительница Могилева пожаловалась на „пропавший“ трудовой стаж. В 1992 году она работала в колхозе и жила гражданским браком. Односельчане называли ее фамилией будущего мужа. Под ней женщину и записали в табель трудодней», — рассказывают подробности в Федерации профсоюзов.

Под настоящей фамилией женщину оформили на работе лишь через 10 месяцев. Однако в будущем это аукнулось трудностями.

«Спустя 32 года при назначении пенсии заявительнице сказали, что в тот период в колхозе по документам трудилась не она. При этом факт ее работы не оспаривают ни в сельхозорганизации, ни многочисленные свидетели. Правоту подтверждают и документы. Поставить точку в абсурдной ситуации поможет обращение в суд», — уточняют в официальном профсоюзе.

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