Друзья Путина Ротенберги задумали создать собственную частную армию 4.03.2024, 15:56

1,634

Что известно.

Близкие к президенту Владимиру Путину миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги решили создать собственную частную армию на основе ЧВК футбольных фанатов, рассказали «Важным историям» три осведомленных источника.

Речь идет о ЧВК «Эспаньола» — добровольческом отряде российских футбольных фанатов, воюющих в Украине. Спонсором этой структуры выступает начальник службы безопасности российской железнодорожной монополии РЖД Виктор Шендрик, говорят собеседники издания.

По их словам, Шендрик — ставленник Ротенбергов в руководстве госмонополии, которая выступает ключевым заказчиком для компаний миллиардеров. До этого он работал в их службе безопасности и был связан с предпринимателями общим бизнесом.

«”Эспаньолу” создавали фанаты, в основном “Спартака”, потом туда подтянулись Ротенберги с идей подмять ЧВК под себя. Сейчас многие крупные компании создают свои частные армии, и братья хотят на основе “Эспаньолы” сделать свою частную армию», — рассказал источник «Важных историй», добавив, что Шендрик был выбран специально для этого.

Шендрик окончил Голицынский военный институт пограничных войск, служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел», которое называют «интеллектуальным спецназом». Он занимался бизнесом — вместе с братьями Ротенбергами и с семьей сенатора Павла Федяева. С 2016 года он стал начальником службы безопасности РЖД.

При этом Шендрик — состоятельный человек. Согласно утекшим в сеть данным о доходах россиян, только в 2021 году он заработал больше 2 млрд руб.

Добровольческое формирование радикальных футбольных фанатов «Эспаньола» входит в батальон «Восток» так называемой ДНР. В феврале 2023 года структура назвала себя частной военной компанией. В ее составе есть подразделения разведки, штурмовиков, артиллерии, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных средств и снайперов.

«Эспаньола» входит в ЧВК «Редут» Минобороны РФ. Это означает, что военные контракты бойцы подписывают с «Редутом». Командует «Эспаньолой» Станислав Орлов, по прозвищу Испанец, футбольный фанат ЦСКА, воюющий в Украине с 2014 года. Бойцы «Эспаньолы» участвовали в штурме «Азовстали», воевали на Херсонском и Запорожском направлениях, под Угледаром, а также под Авдеевкой.