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Проблема Лаврова

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 4.03.2024, 16:09
  • 2,566
Проблема Лаврова

За красивые фразы кремлевских психопатов приходится дорого платить.

Лавров: хотят победить нас на поле боя - значит, пусть стараются.

Проблема в том, что для Лаврова и лизоблюдской публики, которая ему аплодирует, это красивые слова. Но для российских военных - это огромные ежедневные жертвы.

Последние видео из-под Авдеевки хорошо иллюстрируют, какой ценой даются армии РФ все эти стариковские игры в великих завоевателей. Десятки российских военных, погибшие в течении нескольких минут - цена красивых фраз кремлевских психопатов.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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