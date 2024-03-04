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Спикер ВСУ: Российские «шахеды» будут разворачиваться и лететь в Крым

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  • 4.03.2024, 16:35
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Спикер ВСУ: Российские «шахеды» будут разворачиваться и лететь в Крым

Вероятны судьбоносные события.

Российские «шахеды» могут разворачиваться и лететь в сторону временно оккупированного Крыма, поэтому вероятны судьбоносные события.

Такое интригующее заявление сделал спикер Украинской добровольческой армии «Пивдень» Сергей Братчук.

По его словам, военные из соображений безопасности не всегда могут снимать и публиковать работу по уничтожению врага в Крыму, однако результаты есть.

«К сожалению, не всегда обнародуются фото или видео пораженных объектов, потому что, во-первых, лишний раз не стоит рисковать жизнью наших партизан, и, во-вторых, цензура в России ужесточается», - отметил Братчук.

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