Спикер ВСУ: Российские «шахеды» будут разворачиваться и лететь в Крым 1 4.03.2024, 16:35

10,028

Вероятны судьбоносные события.

Российские «шахеды» могут разворачиваться и лететь в сторону временно оккупированного Крыма, поэтому вероятны судьбоносные события.

Такое интригующее заявление сделал спикер Украинской добровольческой армии «Пивдень» Сергей Братчук.

По его словам, военные из соображений безопасности не всегда могут снимать и публиковать работу по уничтожению врага в Крыму, однако результаты есть.

«К сожалению, не всегда обнародуются фото или видео пораженных объектов, потому что, во-первых, лишний раз не стоит рисковать жизнью наших партизан, и, во-вторых, цензура в России ужесточается», - отметил Братчук.