Не в бою: стала известна причина смерти видного российского боевика 6 4.03.2024, 17:17

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Начальник разведки российского батальона «Эспаньола» «самоликвидировался».

Российский военный преступник Вячеслав Субботин (позывной «Выходной») был ликвидирован не в боевых действиях на войне против Украины. Начальника разведки вражеского добровольческого формирования «Эспаньола» убило дорожно-транспортное происшествие.

Как пишет obozrevatel.com, такими данными поделился Telegram-канал «Донеччанин». Автор отметил, что пропаганда государства-агрессора заявляет о «героической смерти» боевика, однако в реальности это не так.

«Бухой водитель Субботина не справился с управлением и влетел в дерево. Сам водитель жив, а Субботин – нет», – сказано в посте.

Напомним, что о ликвидации «Выходного» стало известно 3 марта. О смерти боевика сообщил один из «военкоров» пропагандистского СМИ, заявив, что «обстоятельства выясняются». Батальон россиянина, а также ряд информационных ресурсов агрессора утверждают, что он якобы погиб при выполнении боевого задания.

«Эспаньола» – российское военное формирование, созданное из радикальных фанатов футбольных клубов.

37-летний начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин хвастался своим участием в войне против Украины. На одном из видео, которое преступник записал с оружием в руках, «Выходной» пообещал российским детям, которые закончат учебный год на одни пятерки, привезти отрезанные уши воинов «Азова».