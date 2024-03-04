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Работа на опережение

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 4.03.2024, 17:34
  • 2,174
Работа на опережение

Даже кремлевские пропагандисты глумятся над «Арматой».

Иногда российская пропаганда выдает просто гениальные комментарии. Действительно, зачем отправлять в бой танк, на разработку и производство которого выделялись миллиарды рублей, его же могут подбить. Пусть лучше стоит в ангаре и радует глаз. Даже провластные каналы глумятся над «Арматой», называя его первым в мире невидимым танком.

И что самое парадоксальное, в то же время пропагандисты продолжают стебаться над «Абрамсами». Мол, уже вторую американскую машину подбили ВС РФ в Украине. Они горят! Получается, Минобороны РФ работает на опережение.

Нельзя уничтожить то, чего нет.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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