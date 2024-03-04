Сколько времени теперь занимает поездка из Гродно в Варшаву через Брест на автобусе? 4.03.2024, 19:55

3,008

Честный рассказ гродненца, поехавшего после закрытия двух ПП в Литве.

После того, как Литва закрыла еще два пункта пропуска, нагрузка выросла на два оставшихся ПП и оставшийся единственный ПП с Польшей. Сколько времени теперь занимает поездка на автобусе – с таким вопросом помогает разобраться читатель «АвтоГродно» на своем примере.

Он приехал из Польши в Гродно за несколько дней до закрытия ПП «Райгардас» (с нашей стороны «Привалка»). Говорит, что ехал из Варшавы в Гродно на автобусе через «Привалку» и вся дорога заняла 8 часов.

Пока гостил в Гродно, на границе произошли большие изменения и обратно пришлось ехать через Брест.

– Билеты подорожали, но незначительно. Если в Гродно из Варшавы приехал за 110 рублей, то обратная дорога стоила 120 рублей. А что касается времени в пути, то тут все плохо, – говорит мужчина и делится таймингом.

Тайминг поездки «Гродно - Варшава» через Брест:

- 3 марта, 2:30 – выезд из Гродно

- 6:30 – прибытие на границу в Брест

- 10:21 – въезд в белорусский пункт пропуска

- 13:15 – пройден пограничный контроль на белорусской стороне

- 13:58 – выезд из Беларуси

- 14:00 – въезд в Польшу

- 16:10 – начало прохождения пограничных и таможенных процедур на польской стороне

- 17:36 – выезд из польского пункта пропуска

- 21:45 – прибытие на вокзал в Варшаву.

Итого, время в пути 19 часов и 15 минут.

– Конечно, это много, больше ехать не хочется. Обычно такая дорога занимала 10-12 часов. Дополнительные 7 часов в автобусе дают о себе знать. Хорошо, что взял с собой запас продуктов, книгу, наушники и дополнительное портативное зарядное устройство. Но это я был один, а если ехать с маленькими детьми, то вообще не представляю как выдержать такой маршрут в автобусе. Только автомобиль, – делится впечатлениями белорус.

– Были ли какие еще особенности поездки?

– На польской стороне у всех брали отпечатки пальцев, расспрашивали у людей куда едут, на какой должности работают в Польше, тщательно проверяли основания виз. По моему мнению, проверка занимала больше времени, чем обычно. Еще в чатах пишут, что «ПБХ-визы» проверяют и по 40 минут, и по часу.

Напомним, что провоз в Польшу мяса, даже в виде бутербродов запрещен. Также нельзя провозить и молочные продукты.