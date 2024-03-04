Видеофакт: Водитель Geely возмутил минчан своими маневрами 9 4.03.2024, 20:17

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Очередной «учитель» на МКАД.

История стара как мир: один автомобиль не пустил другой в третью полосу на МКАД. Закончилось все чем-то весьма похожим на «урок».

«Я ехал со скоростью 100 км/ч, — поделился с «Онлайнером» автор видео. — Заметил, что сзади водитель на Geely Coolray начал сильно «моргать» (чтобы я его пропустил). Но во второй полосе был слишком плотный поток, чтобы я мог перестроиться».

«Geely не выдержал и стал искать возможные пути для опережения (при этом неоднократно перестраиваясь перед другими водителями и передо мной без «поворотников»), — добавил читатель. — После того, как у него все-таки вышло меня обогнать, он намеренно сильно сбавил скорость, тем самым создав аварийную ситуацию. На второй записи видно, что он также блокировал меня в любой полосе при перестроении».